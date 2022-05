Ibrahimovic provoca Çalhanoglu e infiamma i tifosi: "Mandate un messaggio a Hakan!"

Ironico, il destino. Lo scorso anno Hakan Çalhanoglu giocava nel Milan e lo Scudetto è andato all'Inter. Quest'anno che gioca nell'Inter, lo Scudetto se l'è preso il Milan. Una doppia beffa che va ad aggiungersi all'acredine che i suoi ex tifosi gli stanno riservando dopo Reggio Emilia, dopo i litri di veleno già versati durante i derby stagionali.

Anche durante la parata milanese dei neo campioni d'Italia sul bus scoperto, c'è stato spazio per un ricordino nei confronti del turco. E tutto è nato non tanto dai tifosi, quanto da Zlatan Ibrahimovic, che non ha mancato di prendere di mira l'ex compagno.

"Mandate un messaggio a Hakan!", ha urlato Ibrahimovic nei confronti dei sostenitori.

E poi, dopo la risposta di questi ultimi, Ibra ha rincarato la dose:

"Non sento! Mandate un messaggio a Hakan!".

Una seconda richiesta che ha infiammato ulteriormente gli animi della gente presente, che ha nuovamente preso di mira Çalhanoglu.

Zlatan chiede ai tifosi un messaggio per Hakan 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/qfFAv6FR5v — Simone Cristao (@SimoneCristao) May 23, 2022

Un episodio che arriva al culmine di un rapporto tesissimo. Dal mancato rinnovo della scorsa estate alla scelta di rimanere a Milano, ma per indossare la maglia dell'Inter, fino al celebre gesto con le mani sulle orecchie dopo aver segnato nel derby d'andata, le tappe sono ben note. Questa è solo l'ultima.