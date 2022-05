L'ultima carta da giocarsi per evitare il ritiro. Zlatan Ibrahimovic non molla. L'attaccante svedese si è sottoposto quest'oggi a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro per risolvere il problema che ne ha condizionato l'impiego nella parte finale della stagione.

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito, il Milan ha annunciato l'esito dell'operazione.

"AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l'Hôpital Jean Mermoz di Lione.

L'artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi".

Ibrahimovic inizierà subito il percorso di riabilitazione per provare a tornare in campo al più presto. Il calciatore svedese vuole essere protagonista nella prossima stagione con la maglia del Diavolo campione d'Italia, anche se il suo futuro in campo resta in bilico.

I tempi di recupero sono stimati tra i 7 e gli 8 mesi, ma toccherà a Zlatan decidere se continuare oppure no, probabilmente in base a quelle che saranno le risposte del suo corpo durante il percorso di riabilitazione.

L'ultimo tentativo per continuare è stato fatto con l'intervento chirurgico per risolvere il problemal ginocchio sinistro. Ora inizia il percorso di riabilitazione con lo svedese che dovrà capire se potrà essere ancora protagonista o sarà tempo di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare un nuovo capitolo della sua vita.