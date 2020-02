Ibrahimovic, non solo influenza: anche un problema a un polpaccio

In conferenza, Pioli ha annunciato la probabile assenza di Ibrahimovic col Verona: alla base c'è anche un problema fisico, comunque già superato.

Zlatan Ibrahimovic, con ogni probabilità, contro il non ci sarà. Meglio attendere la lista dei convocati del per fugare ogni dubbio, ma intanto le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia sono piuttosto chiare:

"Kjaer e Ibrahimovic hanno l'influenza da due-tre giorni e sarà difficile riuscire a convocarli. E anche Krunic ha problemi: vedrò questa sera se convocarlo".

Segui 3 partite di Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo 'Sky Sport', però, il suo stato influenzale non è l'unico problema che ha debilitato Ibrahimovic negli ultimi giorni: il fuoriclasse svedese ha sofferto anche di un lieve affaticamento a un polpaccio, anche se ora sta meglio.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Per questo (doppio) motivo, come detto, è improbabile che Ibrahimovic sfidi il Verona nel pomeriggio di domani. Così come è improbabile, Pioli dixit, anche la presenza di Kjaer in difesa e di Krunic in mezzo al campo.

Al posto dello svedese toccherà a Musacchio, che tornerà dunque a far coppia con Romagnoli. Krunic, invece, potrebbe essere rimpiazzato da Çalhanoglu, accentrato per lasciar spazio a Bonaventura sulla sinistra. Davanti, infine, si scalda Rebic. Tre cambi non preventivati ma, a quanto pare, obbligati.