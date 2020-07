Ibrahimovic-Milan, parole d'addio: "Qui succedono cose fuori controllo"

Tra Zlatan Ibrahimovic e il finirà - per la seconda volta in carriera - al termine della stagione? Lo svedese, dopo il match con la Juventus , sembra fornire indizi sul divorzio dal Diavolo.

Il fuoriclasse rossonero ha parlato a 'DAZN', aprendo a nuovi scenari.

"Vediamo, c'è ancora un mese per divertirmi. Qui stanno succedendo situazioni di cui non siamo in controllo, mi dispiace per i tifosi. Può essere l'ultima volta che mi vedono giocare live. Perchè? Leggete fra le linee".

Ibra, poi, ha un moto d'orgoglio e azzarda qualcosa che nessuno potrà mai verificare.

"Se fossi stato qua dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto. Do indicazioni anche da fuori? Sono presidente, allenatore e giocatore, ma purtroppo mi pagano solo da giocatore...".

"Sono vecchio non è un segreto, ma è solo un numero. Sto facendo bene gli allenamenti, ho un buon equilibrio. Mi sto divertendo, ho 38 anni, non ho il fisico di prima, faccio quello che posso fare, non posso fare quello che facevo a 20, ma con l'intelligenza ci arriva. Non sto qua per fare la mascotte, ma perché voglio portare i risultati".