Ibrahimovic lancia la sfida a CR7: "È bello che sia in Italia"

Zlatan Ibrahimovic torna Italia, lancia la sfida a CR7 e parla dei compagni: "Un nuovo Nocerino? Non conosco ancora i compagni se non dalla tv".

Zlatan Ibrahimovic torna in e trova di nuovo da avversario Cristiano Ronaldo. I due si sono incrociati in nazionale, in e nella 10 anni fa, quando lo svedese passò al .

In conferenza stampa il 38enne ex Galaxy ha parlato anche del rivale, verso il quale non ha lesinato frecciate nelle scorse settimane, affermando però solo poche cose positive.

" È bello che Cristiano sia in Italia, è importante per la ".

Quando ci sarà - Ibra incrocerà anche Kulusevski, fresco di passaggio alla . Un altro svedese in un nobile club di Serie A.

"È positivo che i calciatori della rappresentino grandi squadre, sono in pochi a esserlo. Quando vivi in America è difficile guardare i campionati europei, ho sentito cose positive di Kulusevski e sono contento per lui. Capirà cosa deve fare per arrivare al top".

Tornando a 10 anni fa, invece, lo svedese ex e tra le altre, spera di trovare un 'nuovo Nocerino', come successo nel 2010/11 quando l'intesa tra i due aveva portato il centrocampista fino alla doppia cifra di goal stagionali.

"Non conosco ancora bene i giocatori se non dalla televisione, vedremo le scelte del Mister e come vuole fare le cose. Quando si gioca con i campioni non è difficile, tutto arriva in maniera naturale".

Non saranno comunque solo i goal, ma anche gli assist a fare la differenza.

"373 goal? Ne ho fatti più di 500... Se non faccio goal faccio assist, poi è sempre collettivo, non si possono fare le cose da soli. Altrimenti avrei fatto uno sport individuale".

A 'Sky Sport' ha invece rivelato il perché del numero 21, una curiosità legata ai suoi figli, che hanno scelto la maglia.