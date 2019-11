Ibrahimovic al Tottenham? Mourinho si tira fuori: "Abbiamo già Kane"

Josè Mourinho nega l'interesse del Tottenham per Zlatan Ibrahimovic: "Relazione speciale tra noi ma non ci sono chance di vederlo qui".

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic non sarà al . Dopo le voci degli ultimi giorni, a smentire categoricamente questa ipotesi è stato lo stesso Josè Mourinho.

Il tecnico portoghese, alla viglia della gara di contro l' , ha negato di voler portare Ibrahimovic a Londra.

"Con Ibrahimovic ho una relazione speciale, profonda, ma non ci sono chance di vederlo qui. Abbiamo Harry Kane, il miglior centravanti d’ ”.

A meno di clamorosi colpi di scena, mai del tutto da escludere quando i protagonisti sono Ibra e Mou, lo svedese quindi non giocherà per il Tottenham.

Ibrahimovic come risaputo piace molto anche in dove aspettano buone notizie e mentre il , per il momento, resta sornione sullo sfondo