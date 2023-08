Ibanez si riscatta con l'Al-Ahli: goal nel successo sull'Al-Khaleej

Brasiliano in goal dopo l'esordio negativo: suo il tocco vincente per il momentaneo 0-1 sul campo dell'Al-Khaleej.

Avvio di stagione positivo per l'Al-Ahli, una delle squadre saudite più attive sul calciomercato: due successi su altrettante gare disputate nella Saudi Pro League, il massimo campionato nazionale.

Dopo il 3-1 rifilato all'Al-Hazem, maturato grazie alla tripletta di Roberto Firmino, il club con sede a Gedda si è ripetuto con lo stesso risultato: stavolta in trasferta, sul campo dell'Al-Khaleej.

Ad aprire le danze, dopo soli nove minuti, è stato un altro nuovo acquisto: Roger Ibanez ha trovato il primo goal in terra araba grazie ad un tiro al volo scoccato dall'interno dell'area piccola, su assist in spaccata di Alioski. Per la cronaca, a segnare le altre due reti dell'Al-Ahli sono stati Mahrez e Alnabit, di Hamzi il sigillo dei padroni di casa.

Una gioia arrivata a sei giorni dall'esordio non proprio eccezionale a livello personale: era stato proprio Ibanez, infatti, l'autore di un retropassaggio piuttosto rivedibile verso Mendy, autore del fallo costato il calcio di rigore avversario.

L'ex Roma si era fatto notare anche per altre imprecisioni che non avevano reso la sua prima uscita con l'Al-Ahli propriamente positiva: riscatto servito subito su un piatto d'argento.