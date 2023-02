I tifosi del Nantes contro la Juventus: "Da 27 anni il club degli imbrogli"

I tifosi francesi, già protagonisti all'andata con un coro di sfottò, espongono uno striscione contro la Juventus: "Il club degli imbrogli".

La Juventus sbanca Nantes e accede agli ottavi di finale dell'Europa League grazie alla fantastica tripletta di Angel Di Maria. Il tutto in un ambiente difficile, non solo per le condizioni climatiche.

I tifosi francesi hanno, come sempre, reso lo 'Stadio della Beaujoire' un'autentica bolgia cantando e saltando per l'intera durata della gara nonostante la pesante sconfitta inflitta dai bianconeri agli idoli di casa. Ma non solo.

Sugli spalti ad un certo punto è comparso uno striscione di insulti nei confronti della Juventus, accusata dai supporters del Nantes di essere 'il club degli imbrogli'.

Chiaro il riferimento alle vicende attuali, ma non solo, dato che sullo striscione si legge: "Club degli imbrogli, degli intrighi e della repressione . Da 27 anni sempre lo stesso leitmotiv. Juve m**a".

Proprio ventisette anni fa si era giocato l'ultimo incrocio tra le due squadre, che valeva l'accesso alla finale di Champions League. A spuntarla furono i bianconeri che poi avrebbero alzato la Coppa dei Campioni sotto il cielo di Roma. Un incrocio che evidentemente a Nantes non hanno dimenticato.

Nonostante questo, al termine della gara, Massimiliano Allegri ha voluto complimentarsi con i tifosi di casa per il sostegno continuo e lo spettacolo offerto sugli spalti.

"Un pubblico fantastico, davvero meraviglioso. Gli faccio i miei complimenti".

Mentre il tecnico del Nantes, Kombouaré, ha ringraziato i suoi tifosi ma allo stesso tempo ha ammesso la superiorità della Juventus accettando il risultato del campo.

"Voglio congratularmi soprattutto con i nostri tifosi. Abbiamo fatto di tutto per uscire dal campo a testa alta. Perché a metà tempo, quando sei sotto 0-2 e sei ridotto in dieci… diventa difficile davvero. Non ci siamo arresi per i nostri tifosi, sono davvero orgoglioso di loro. Noi, purtroppo, non siamo stati all'altezza".

Già all'andata, d'altronde, i tifosi del Nantes avevano provocato quelli della Juventus quando al termine della partita di Torino hanno intonato il coro 'Serie B, Serie B'.