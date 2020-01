I rinforzi della Roma? Fonseca sicuro: "Kalinic e Bruno Peres"

Paulo Fonseca in conferenza alla vigilia di Roma-Torino: "Il gruppo è motivato, ma loro non perdono da tre gare in trasferta".

Il campionato della riparte dall'Olimpico, dove i giallorossi ospiteranno il di Mazzarri nell'anticipo della diciottesima giornata di . Vincere sarà fondamentale per iniziare il nuovo anno col sorriso, così da provare a mettere pressione alle tre là davanti.

Ben quattro vittorie nelle ultime cinque gare di Serie A per la Roma, tornata a sognare grandi traguardi con l'arrivo di Fonseca. Ai 16esimi di , in Coppa nelle prossime settimane, quarta in campionato. In mezzo alla cessione della società, speranze stagionali.

In conferenza stampa Fonseca ha comunque messo in guardia la Roma:

"E’ sempre difficile giocare con il Torino, nlle ultime tre partite fuori non hanno perso. Ci aspettiamo una squadra forte e aggressiva. Ma il mio gruppo è motivato".

Motivati anche Kalinic e Bruno Peres, entrambi pronti ad aiutare la Roma:

"Kalinic sta lavorando bene e sta migliorando, potrà giocare di più in questa parte della stagione. Bruno Peres è un nostro giocatore, abbiamo parlato di lui e ha lavorato con noi. Vedremo se potrà aiutare la squadra, ma ora non sta bene fisicamente".

Il calendario non aiuta Fonseca:

"Non mi piace quando abbiamo 72 ore di riposo. Abbiamo giocato molte partite così, ma è una questione televisiva. Questo è il problema. Non è positivo quando i giocatori non possono recuperare e questo non mi piace".

Contro il Torino non ci sarà Kluivert, ancora out: