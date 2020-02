I giocatori sempre in campo in Serie A: sono solo quattro

Esclusi i portieri, ovviamente, sono solo quattro i giocatori a non aver saltato nemmeno un minuto in Serie A.

In un calcio dove ormai gli infortuni sono all'ordine del giorno, trovare giocatori che non hanno saltato nemmeno minuto è sempre più difficile a questo punto della stagione.

In , infatti, sono solo quattro i giocatori che hanno giocato tutte le partite, senza lasciare mai il campo. Tre difensori e soltanto un attaccante.

ALESSIO ROMAGNOLI

2.070 minuti giocati, 23 presenze. Sono queste le statistiche di Alessio Romagnoli e degli altre tre colleghi sempre in campo. Il capitano del ha giocato tutte le partite, senza essere mai frenato da infortuni o squalifiche. Una rarità per chi di mestiere fa il difensore centrale.

STEFANO SABELLI

Il terzino destro del si è rivelato sin qui insostitubile sia per Corini che per gli altri allenatore che si sono succeduti sulla panchina delle Rondinelle in questa stagione. E' vero che nel suo ruolo non ci sono praticamente alternative (la sua riserva, Semprini, ha giocato appena 9 minuti) ma anche lui come Romagnoli non ha mai subito squalifiche o infortuni.

DAVIDE FARAONI

Una delle rivelazioni della Serie A insieme a tutto il , l'esterno destro a tutta fascia di Juric le ha giocate tutte, nonostante ad inizio stagione non fosse certo del posto da titolare dopo l'arrivo del talentuoso Adjapong. L'ex alla fine è sceso in campo per soli 3 minuti, con Faraoni assolutamente intoccabile.

JOAO PEDRO

Tre difensori e un solo attaccante, appunto, Joao Pedro. Il brasiliano sta vivendo la miglior stagione della sua carriera in termini di goal e Maran non ha mai pensato di rinunciare a lui, nemmeno per un minuto. Sempre in campo e mai sostituito, davvero impressionante considerando il suo ruolo.