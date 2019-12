I giocatori che tutti vorranno comprare al fantacalcio

Si avvicina l'asta di riparazione al Fantacalcio: ecco i giocatori che tutti vorrebbero comprare.

Chi comprare all'asta di riparazione del Fantacalcio? Sarà questa la domanda più ricorrente da qui a gennaio, quando riaprirà il calciomercato anche per i fantallenatori.

Spesso all'asta iniziale capita che rimangano svincolati giocatori che poi diventano decisivi nel corso della stagione,vuoi perché non sicuri di essere titolari o magari perché inizialmente infortunati.

I fantallenatori che li hanno acquistati a inizio stagione hanno fatto un affare, perché oggi sarà sicuramente più dura accaparrarseli. Ne abbiamo selezionati cinque, quelli che tutti vorrebbero, potenzialmente svincolati.

DEJAN KULUSEVSKI

Non c'è dubbio che ormai il centrocampista del sia un top al fantacalcio in questa stagione. Arrivato in prestito dall' , è stato subito schierato titolare da D'Aversa che lo ha preferito al più inflazionato (e soprattuto costoso) Karamoh.

Listato a centrocampo, ha giocato sin dall'inizio come esterno nel tridente e all'occorrenza anche da punta. Un vero colpo da fantacalcio, considerando anche il suo fantastico rendimento. Sempre ottimi voti e tanti bonus che lo hanno fatto diventare uno dei pezzi pregiati della .

GIACOMO BONAVENTURA

In molte leghe è rimasto libero perché infortunato ad inizio stagione, ma nonostante i tanti dubbi sul suo impiego e sulla sua condizione fisica, Jack Bonaventura è tornato subito alla grande.

Ha fatto goal alla prima da titolare dopo l'infortunio contro il e si è ripetuto due settimane dopo contro il . Pioli lo considera già un insostituibile e in un che necessitava di avere un'uomo di qualità in mezzo al campo, Bonaventura diventa un fattore con i suoi inserimenti, pure per il fantacalcio.

CRISTIAN ANSALDI

All'inizio della stagione era infortunato, in più il cambio di ruolo da difensore a centrocampista aveva sicuramente diminuito il suo appeal al fantacalcio. Tuttavia da quando è rientrato a pieno regime, a fine settembre, Ansaldi è stato decisivo.

Subito un goal al Parma, poi addirittura tre consecutivi tra e . Nel 3-5-2 di Mazzarri spinge costantemente e si trova spesso all'interno dell'aria di rigore. Col suo mancino sforna bonus preziosissimi e oggi è diventato un 'must have'.

KEVIN AGUDELO

E' probabile che quest'estate il suo nome sia passato inosservato in parecchie leghe, ma Agudelo si è ritagliato un ruolo da protagonista nel col passare del tempo e oggi rappresenta un'occasione al fantacalcio.

Goal contro il , assist contro la e tanti buoni voti. L'espulsione nel derby è una piccola macchia nell'ottimo rendimento del giovane colombiano, che da qui al termine della stagione può diventare ancor più decisivo.

DUSAN VLAHOVIC

Chi l'ha preso a inizio stagione rischia di aver fatto un grande affare, perché Dusan Vlahovic potrebbe essere la vera rivelazione stagionale. L'infortunio di Ribery gli ha praticamente spalancato le porte della titolarità, con Montella che crede molto in lui.

La doppietta al non è servita, ma il goal nel recupero contro l' rimarrà vivo per molto tempo negli occhi dei tifosi della Fiorentina. E' un grande talento e nella seconda parte di campionato potrà definitivamente esplodere.