Hysaj esce per infortunio a Cagliari: è distorsione a un ginocchio

Costretto al cambio nella gara della Sardegna Arena, Elseid Hysaj ha riportato una distorsione al ginocchio destro: sarà rivalutato.

Il ha conquistato i 3 punti e si è portato all'ottavo posto, a un soffio dalla zona europea. Ma per Elseid Hysaj, uscito per infortunio nel finale, la gara vinta a non si è conclusa nel migliore dei modi.

A comunicare l'entità dell'infortunio a un ginocchio rimediata dal terzino albanese è stato lo stesso club partenopeo attraverso il proprio sito ufficiale:

"Elseid Hysaj, sostituito per infortunio nel finale di Cagliari-Napoli, ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Le condizioni del difensore azzurro saranno ulteriormente valutate domani alla ripresa degli allenamenti".

Hysaj, schierato titolare da Gattuso, è stato costretto ad abbandonare il campo a 11 minuti dalla conclusione del match: al suo posto è entrato Mario Rui. Nonostante il cambio forzato, il Napoli è comunque riuscito a condurre in porto la gara.

Il club azzurro attende ora di capire i tempi di recupero di Hysaj, che potrebbe essere costretto a saltare la sfida di venerdì prossimo in casa del . Già nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso della situazione.