Hugo Duro prova il tacco al volo e si fa male: goffo infortunio in Athletic-Valencia

L'attaccante spagnolo ex Getafe e Real Madrid esce dal campo dolorante, mettendo in difficoltà la squadra di Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso soffre, si inginocchia, ma non può niente: non può, insomma, evitare la prima sconfitta del suo Valencia in Liga, in casa dell'Athletic Bilbao.

Finale emozionante, con un'ultima conclusione di Marcos Andre che termina a lato, dopo essersi presentato di fronte a Unai Simon: il tutto al 96', ma alla fine nulla.

La gara viene decisa dall'ex Torino Alejandro Berenguer, che al 42' porta in vantaggio la formazione di Ernesto Valverde, risolvendo la pratica.

Al quarto d'ora, però, primo colpo di scena: c'è una bella azione in fase di allungo del Valencia che si distende lanciando verso Hugo Duro che serve un compagno con un colpo di tacco volante, evitando che la palla uscisse.

Non una cattiva idea: l'attaccante spagnolo è stato uno degli acquisti della formazione di Gattuso, dopo un periodo in prestito proprio al Valencia, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Getafe.

Alla seconda presenza in Liga quest'anno, ha provato la giocata, ma è andata male: atterrato sul terreno di gioco ha messo male la caviglia destra.

Hugo Duro ha provato a rimanere in campo più volte, facendosi medicare dallo staff medico, ma non c'è stata soluzione definitiva diversa da quella del cambio.

Al suo posto, al 17', Gattuso ha mandato Maximiliano Gomez: il risultato, comunque, non è felice per l'ex allenatore di Napoli e Milan, alla prima sconfitta in campionato, con un episodio goffo evitabile.