'Holly e Benji' sbarca su Amazon: prima stagione disponibile da ottobre

Amazon ha acquisito la prima stagione del famoso anime, arrivato in Italia nel 1986 e trasmesso fino a inizio 2000: episodi già disponibili.

Una serie cult per i ragazzi degli anni '80 e '90 torna in auge. Si tratta di Holly e Benji, primo e più famoso anime calcistico arrivato in Italia nel 1986 e trasmesso fino ai primi anni 2000.

Holly e Benji disponibile su Amazon Prime Video: scopri come attivare il tuo mese gratuito di prova

La prima stagione è infatti disponibile su Amazon Prime dall'11 di ottobre. La programmazione prevede i primi 56 episodi, mentre non ci sono ancora certezze per quando sarà sdoganata la seconda parte della serie (composta da 72 episodi).

Oltre alla trasmissione di alcune partite di Champions League, Amazon punta su un altro 'pilastro' calcistico (anche se si tratta di un anime giapponese). La generazione cresciuta negli anni '80 e '90, infatti, si è appassionata a questo sport anche grazie al tiro ad effetto di Oliver Hutton, al tiro della tigre Mark Lenders e alle parate acrobatiche di Benji Price e Ed Warner.

Una serie prodotta in Giappone nel 1983 con il nome di Capitan Tsubasa, rinominata tre anni dopo in Italia Holly e Benji - Due Fuoriclasse e diventata nel giro di poco tempo tra le più apprezzate dal grande pubblico. Appassionati che ora potranno rivederla su Amazon.