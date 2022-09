"Dopo un'attenta riflessione ho deciso di ritirarmi": Ramires lascia il calcio a 35 anni

Il centrocampista brasiliano ha annunciato il suo addio al calcio giocato tramite un commovente post sui suoi canali social.

All'intervallo della semifinale di ritorno di Champions League del 2012 il Chelsea è sotto, al Camp Nou, per 2-0 contro il Barcellona, rivivendo lo spauracchio di tre anni prima: non accadrà.

E non accadrà in primis perché quella squadra allenata da Di Matteo sembra essere baciata dalla fortuna e dal destino, poi perché quel gruppo si era talmente consolidato sul concetto di fiducia che rientrati in campo riuscì ad accorciare il risultato, prima del 2-2 definitivo firmato da Fernando Torres.

A siglare il goal del momentaneo 2-1 fu Ramires, uno dei centrocampisti più importanti degli anni "Dieci" del calcio internazionale: semplicemente fondamentale.

Sapeva associare fase difensiva a fase offensiva in maniera totalmente costante, consegnando un senso di sicurezza difficile da trovare in altri elementi.

Ecco, Ramires aveva 25 anni, ma non sapeva ancora di essere a soli 4 anni dall'inizio del declino della sua carriera: e a 10, invece, dal suo ritiro.

Perché nelle scorse ore il centrocampista brasiliano, tramite un commovente post pubblicato sui suoi canali social, ha annunciato l'addio al calcio giocato.

"Dopo un po' di tempo di riflessione, vorrei informarvi che ho deciso ufficialmente di porre fine alla mia carriera da calciatore professionista".

Arrivato nel 2010 dal Benfica, Ramires ha vinto una Premier League, una FA Cup, una Coppa di Lega, ma soprattutto una Champions League e una Europa League con i Blues, prima di trasferirsi in Cina, al Jiangsu Suning e chiudere nel 2020 al Palmeiras. Da quell'anno è svincolato.

“Non posso che ringraziare Dio prima di tutto per avermi dato questa possibilità e avermi fatto arrivare ai massimi livelli che questo sport può offrireGrazie ai club con cui ho giocato: vi porterò sempre nel mio cuore, e ringrazio la Nazionale brasiliana per avermi dato la possibilità di giocare due Mondiali. La realizzazione di un sogno”.

Con la Nazionale brasiliana, invece, ha conquistato una Confederations Cup nel 2009, battendo in finale gli Stati Uniti: uno dei simboli degli anni "Dieci" si ritira.