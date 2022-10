Higuain ha giocato la sua ultima partita: Inter Miami eliminato dai playoff MLS

La sconfitta per 3-0 contro il New York City FC segna l’addio al calcio del Pipita, che aveva già annunciato la decisione di ritirarsi da settimane.

New York City FC-Inter Miami 3-0 non sarà mai ricordata soltanto come una partita, una delle tante, del primo turno dei playoff della MLS. Al Citi Field, infatti, ha giocato la sua ultima partita Gonzalo Higuain.

Il Pipita aveva annunciato l’intenzione di ritirarsi dal calcio giocato già da settimane e nella notte tra lunedì e martedì si è tolto per l’ultima volta la maglia numero 10 che ha vestito negli ultimi due anni, dopo l’addio alla Juventus.

Termina una carriera che ha visto Higuain vestire maglie di prestigio, dal River Plate al Real Madrid, fino all’avventura italiana con Napoli, Juventus e Milan, con la parentesi al Chelsea e la passerella finale all’Inter Miami. Una carriera da quasi 400 goal tra club e nazionale, ricolma di trofei e di titoli di capocannoniere.

“Lascio ciò che amo. Sono orgoglioso di quanto ho raggiunto e qui ho passato un anno meraviglioso, aldilà dell’epilogo. Ho giocato solo per amore del pallone e spero di essere ricordato come persona, è questo ciò che mi importa più di tutto”.

Quest’anno Higuain ha segnato 16 reti, che rappresentano il suo miglior bottino assoluto dalla stagione 2017/18. Anche se nell’ultima partita non gli è riuscito l’acuto finale. Spento, tra gli altri, dall’ex Atalanta Maxi Moralez, che ha fine gara lo ha abbracciato e salutato.

Il futuro prossimo del Pipa, come già annunciato dal diretto interessato, sarà lontano dal mondo del calcio. Che, comunque, non lo dimenticherà.