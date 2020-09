Higuain riparte dagli USA: ufficiale l'approdo all'Inter Miami

Gonzalo Higuain negli . La notizia già certa da diversi giorni è diventata ufficiale: l'attaccante argentino, fresco di risoluzione consensuale con la Juventus, è un nuovo giocatore dell' Miami.

Ad annunciarlo è il club di David Beckham, che ha già accolto l'altro ex bianconero Blaise Matuidi.

"Voglio ringraziare l'Inter Miami per lo sforzo che ha fatto per acquistarmi. Penso che sarà una bellissima esperienza. È quello che stavo cercando: una nuova esperienza, un nuovo campionato e una bellissima città. Sono davvero felice di essere qui e che sia ufficiale. Il mio obiettivo è cercare di trasmettere tutta l'esperienza che ho acquisito in Europa e aiutare la squadra a crescere".



"Mi sento bene, come calciatore mi sento completo. Sono motivato a provare un nuovo campionato. Individualmente, il mio obiettivo è dimostrare che posso contribuire e continuare a giocare ad alti livelli anche qui, e spero di poterlo fare perché ho tutti i mezzi necessari. L'Inter Miami è una squadra in allestimento, ma c'è già una buona base per raggiungere traguardi importanti".