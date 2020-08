Higuain non apre la porta: "Ho un contratto con la Juventus, in futuro MLS possibile"

L'attaccante della Juventus ha parlato di presente e futuro: "Adesso sono in bianconero, vedremo cosa succederà con il nuovo allenatore".

E' il giocatore con più goal in una sola annata di , alla pari con Immobile, ha giocato con alcune delle squadre più importanti al mondo. Ora gioca nella , Gonzalo Higuain, e per ora non sembra intenzionato a lasciare i bianconeri prima della naturale scadenza del contratto nel 2021.

Intervistato da FOX, infatti, Higuain ha parlato di futuro ancora a tinte bianconere, almeno sulla carta. Almeno fino alle trattative di calciomercato delle prossime settimane, perchè a meno di importanti opportunità, il Pipita rimarrà a disposizione di Pirlo per l'annta 2020/2021.

La settimana prossima Higuain sarà a disposizione di Pirlo:

Altre squadre

"Il 24 torno ad allenarmi, ho ancora un anno di contratto in . Devo presentarmi lì e vedere cosa succede con il nuovo allenatore. Ci saranno sicuramente saranno dinamiche diverse".

Per ora Higuain si tiene stretta la Juventus, più avanti si vedrà:

"Ora gioco in bianconero, in futuro potrebbe esserci la possibilità di giocare nella . Molti giocatori ci vanno, sarebbe bello. Ma adesso sono qui".

MLS possibile, ma non il ruolo da allenatore:

"Non diventerò un tecnico a causa dello stress mentale e fisico che il viaggio implica. Tutti gli allenatori arrivano con i capelli neri e in tre anni dopo diventano grigi...".

Higuain al massimo aprirà una scuola calcio:

"Voglio che la prossima generazione possa imparare e sapere cosa significa essere un calciatore, che non è giocare in piazza con i propri amici. Voglio mostrare loro quello che ho vissuto. Non lo profetto nel mio Paese perché la società non è quella giusta. Oggi i bambini sono molto consapevoli di ciò che diranno e sono influenzati da ciò che i loro genitori hanno detto loro di me. All'estero mi rispettano di più".



Si è parlato tanto di un possibile ritorno al River Plate, ma Higuain chiude la porta:

"Non mi manca il calcio argentino, anche se mi piace guardarlo. Sono partito giovane e oggi l' dovrebbe aprire gli occhi perché tanti giocatori esitano a tornare, soprattutto per il futuro delle loro famiglie. Molti ora vanno negli , in o in a 25 anni".

In Nazionale, Lautaro Martinez è il candidato a sostituire Higuain:

"Ha grandi possibilità, è un giovane giocatore. Ha ottime doti e la capacità di dimostrarlo".