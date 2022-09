Higuain trascina l'Inter Miami: partita sospesa per due ore e mezza

Higuain decisivo in Inter Miami-Columbus Crew, partita sospesa per due ore e mezza a causa del maltempo: alla fine spazio anche per un siparietto.

Se l'Inter Miami può ancora sognare l'accesso ai playoff della Eastern Conference della Major League Soccer, gran parte del merito spetta a Gonzalo Higuain, protagonista assoluto nel successo del club della Florida sul Columbus Crew. Una vera e propria odissea, complice la sospensione obbligata a causa del maltempo: due ore e mezza di attesa per concludere una partita iniziata nella serata di martedì, il cui triplice fischio è arrivato oltre la mezzanotte e dunque nel giorno successivo. 'El Pipita' ha realizzato una doppietta nel 2-1 che ha permesso all'Inter Miami di portarsi a quota 37 punti in classifica, a due lunghezze di distacco proprio dal Columbus Crew e dalla settima piazza, l'ultima utile per la conquista di un posto nella fase dei playoff. L'argentino ha dapprima siglato la rete dell'1-0, per poi - dopo il momentaneo pari di Hernandez - decidere la gara con il sigillo del definitivo 2-1 al minuto 82: assist di Pozuelo e sinistro ad incrociare che ha fatto esplodere l'eroico pubblico di casa, rimasto allo stadio nonostante la lunghissima sospensione. Higuain, nominato migliore in campo, alla fine è stato intervistato da Kaylyn Kyle, ex calciatrice canadese che si è aiutata con il traduttore del cellulare per sostenere il discorso in lingua spagnola. Risultato non eccezionale ma nemmeno insufficiente, con la Kyle che ha poi 'ringraziato' l'attaccante per averle evitato una brutta figura. Scelti da Goal Champions League: calendario e gironi

Date, partite e orari: il calendario della Serie A "La mia prima intervista in diretta in spagnolo. Grazie Gonzalo per aver fatto finta di capire cosa stessi dicendo".