Higuain, esordio senza goal col Chelsea: gli offrono un rigore, lui declina

Debutto con vittoria, ma senza goal per Higuain con il Chelsea: Willian gli offre la battuta di un rigore, lui preferisce evitare.

Si è aperta con una vittoria l’avventura di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il bomber argentino, che nei giorni scorsi ha lasciato il Milan per trasferirsi a Londra, ha infatti fatto il suo debutto, subito da titolare, con la maglia dei Blues, nel match valido per il quarto turno di FA Cup contro lo Sheffield Wednesday.

Una serata speciale per il Pipita che ha giocato 82’ prendendo confidenza con i suoi nuovi compagni, per il primo goal però ci sarà da attendere ancora un po’.

Il Chelsea si è imposto con un comodo 3-0 che porta la firma di Willian (doppietta per lui) e del gioiello Hudson-Odoi, Higuain però l’occasione per aprire le marcature l’ha avuta, ma ha preferito non sfruttarla.

Curioso retroscena in Chelsea-Sheffield Wednesday

Willian offre il penalty ad Higuain

Ma il Pipita lascia la battuta al brasiliano#EmiratesFACup #DAZN pic.twitter.com/kMEOofHaLK — DAZN Italia (@DAZN_IT) 27 gennaio 2019

Al 25’ infatti, è stato concesso un calcio di rigore al Chelsea che Willian, l’addetto alla battuta del dischetto, si è sentito di offrire al nuovo compagno di squadra. Il brasiliano, preso il pallone in mano, si è diretto verso il Pipita che, dopo averlo abbracciato, ha declinato l’invito a calciare dagli undici metri.

Sul dischetto si è quindi presentato come da programma Willian che ha trafitto Westwood. Una scena non proprio usuale in un calcio nel quale spesso si vedono compagni contendersi il pallone per la battuta di un rigore, Higuain ha però evidentemente scelto un altro modo per festeggiare il suo primo goal inglese.