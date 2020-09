Higuain, esordio 'horror' in MLS: rigore alle stelle e ko

Pessimo esordio in MLS per Gonzalo Higuain con l'Inter Miami, sconfitto 3-0 dal Philadelphia Union: rigore sbagliato dal 'Pipita' sul 2-0.

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Gonzalo Higuain in con la maglia dell' Miami, club di proprietà di David Beckham che ha deciso di puntare su di lui e su un altro ex juventino, Blaise Matuidi.

L'esordio nel massimo campionato a stelle e strisce del 'Pipita' non è stato propriamente da ricordare, quantomeno in positivo: in primis per il pesante ko (3-0) subìto sul campo del , poi per un episodio che avrebbe potuto cambiare il volto della partita.

L'articolo prosegue qui sotto

Sul risultato di 2-0, infatti, Higuain ha avuto l'occasione di riaprire i giochi su calcio di rigore: esecuzione pessima e pallone ciabattato oltre la traversa, con tanto di rissa sfiorata dopo aver dovuto subire anche l'onta degli sfottò avversari.

Altre squadre

Higuain horribly missed a penalty on his MLS debut 😳



But how's the celebrating in his face? 👎pic.twitter.com/OgNll3940L — Goal (@goal) September 28, 2020

Il tiro dal dischetto non è mai stato il piatto forte del bagaglio tecnico di Higuain: celebre l'errore in finale di Copa America 2015 contro il o, più recentemente, quello commesso in - con la maglia rossonera addosso, con Szczesny a neutralizzare il suo tentativo.

Prosegue, dunque, il momento nero per l'Inter Miami: la squadra con sede in Florida si trova all'ultimo posto nella Eastern Conference in compagnia del , con soli 11 punti conquistati in 14 partite.