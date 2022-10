Higuain annuncia il ritiro: "È arrivato il giorno di dire addio al calcio"

L'attaccante argentino ha comunicato in lacrime la decisione di ritirarsi: l'ex Napoli, Juve e Milan appende gli scarpini al chiodo a 34 anni.

Non è riuscito a trattenere le lacrime. Gonzalo Higuain ha annunciato in conferenza stampa la decisione sofferta di dire stop e appendere gli scarpini al chiodo. Il lungo viaggio del Pipita è giunto al termine. L'attaccante argentino, che spegnerà 35 candeline il prossimo 10 dicembre, ha comunicato la decisione di ritirarsi al termine della stagione in corso.

"Oggi sono qui per raccontarvi la mia storia. È arrivato il giorno di dire addio al calcio".

Il 'Pipita' ha spiegato in lacrime agli addetti ai lavori la decisione di concludere la carriera da calciatore. L'argentino non è riuscito a trattenere le emozioni nel giorno in cui è arrivata la decisione definitiva di dire addio al calcio giocato.

Higuain non rinnoverà il contratto che lo lega fino al prossimo 31 dicembre 2022 all'Inter Miami, club con il quale disputerà le ultime due gare in carriera - prima di salutare definitivamente - contro l'Orlando City il 6 ottobre e il Montreal il 9 con l'obiettivo di conquistare il pass per i playoff.

Presenti in conferenza stampa anche i suoi compagni di squadra, che hanno omaggiato personalmente il 'Pipita'.

Gli esordi al River Plate, il salto al Real Madrid e le avventure in Italia, tra gioie e dolori, con Napoli, Juventus e Milan, oltre alla parentesi Chelsea con la stagione a Stamford Bridge. Poi l'esperienza in MLS, l'ultima in carriera. Una tragitto lunga oltre 15 anni all'insegna del goal, che non è mai mancato.

Finalista al Mondiale con l'Argentina, con cui ha disputato tre Coppe del Mondo, Higuain ha vinto in carriera 3 volte la Liga e altrettante la Serie A e la Coppa Italia. Nel palmarès anche una Coppa del Re, due Supercoppe di Spagna e una Supercoppa Italiana, ma soprattutto l'Europa League vinta ai tempi del Chelsea con Maurizio Sarri in panchina, il tecnico con cui ha avuto un feeling speciale e ha raggiunto il record di 36 goal realizzati in una stagione di Serie A.

Dopo 277 goal e 84 assist in oltre 500 partite, il viaggio di Gonzalo Higuain volge la termine. Il 'Pipita' è pronto ad appendere gli scarpini al chiodo al termine di una carriera ricca di successi. Una percorso da campione, in cui ha vestito maglie importanti e si è tolto tante soddisfazioni.