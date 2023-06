Hazard lascia ufficialmente il Real Madrid: "Si svincola il 30 giugno 2023"

Il club spagnolo annuncia di aver trovato l'accordo con il calciatore belga, arrivato nel 2019 per 100 milioni.

Sono passati quasi 4 anni dall'arrivo di Eden Hazard al Real Madrid per circa 100 milioni di euro dal Chelsea: un acquisto che, in quel momento, sembrava effettivamente straordinario, ma che col senno di poi non ha pagato.

No, perché dopo 4 anni il belga ha giocato solo 76 gare con i Blancos, collezionando 7 reti: vincendo tanto, sì, ma non da protagonista.

E per lui è arrivato il momento di dire addio al Real, che tramite un comunicato ufficiale ha annunciato l'addio all'ex Lille.

"Il Real Madrid ed Eden Hazard hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore si svincolerà dal club a partire dal 30 giugno 2023. Eden Hazard fa parte del nostro club da quattro stagioni, nelle quali ha vinto 8 titoli: 1 Coppa dei Campioni, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Europea, 2 Campionati, 1 Coppa del Re e 2 Supercoppe di Spagna. Il Real Madrid vuole esprimere il suo affetto a Eden Hazard e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in futuro".

Una minusvalenza impressionante, a pensarci, ma il calcio è fatto anche di colpi non andati a segno: resta, comunque, in dubbio il suo futuro.

A 32 anni Hazard riuscirà a rilanciarsi? Allontanerà le voci su un suo ipotetico addio al calcio? Intanto lascia il Real Madrid. Al resto sarà lui a rispondere. Sul campo o meno.