Hazard e De Bruyne sul filo: come cambia il Belgio

Il Belgio con le incognite De Bruyne e Eden Hazard in vista dell'Italia: la mezzala del City dovrebbe recuperare. Scalpitano Carrasco e Mertens.

E' arrivato il giorno della verità. Questa sera, con calcio d'inizio alle ore 21.00, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera si erge a terreno di caccia sul quale rincorrere l'obiettivo semifinale di Euro 2020. Sulla strada dell'Italia ci sarà il Belgio guidato dal Ct spagnolo Roberto Martinez.

I 'Red Devils' arrivano all'appuntamento con il vento in poppa: dopo aver dominato il proprio girone, chiuso in vetta e a punteggio pieno, la nazionale attualmente al numero 1 del Ranking FIFA ha superato l'ostacolo Portogallo nel primo dentro-fuori del torneo.

La sfida de 'La Cartuja' di Siviglia, oltre al passaggio del turno, ha lasciato in dote al commissario iberico due 'grane' piuttosto pesanti alla voce infortuni: durante la partita contro Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, sia Kevin De Bruyne che Eden Hazard hanno dovuto alzare bandiera bianca anzitempo.

Il centrocampista del Manchester City è stato costretto ad abbandonare il campo ad inizio ripresa dopo il duro colpo subito da Palhinha, mentre l'attaccante del Real Madrid è andato ko per un problema di natura muscolare a pochi minuti dal termine della gara.

Nelle ore immediatamente successive al doppio forfait l'allarme in caa 'Red Devils' è prontamente scattato visti i soli sei giorni di distanza dal successivo impegno contro gli Azzurri. Dal ritiro della nazionale belga, nella giornata di ieri Roberto Martinez ha optato per la via della cautela, senza disdegnare una buona dose di pretattica:

"De Bruyne e Hazard oggi non si sono allenati. Mancano altre 24 ore per valutare il possibile recupero. Sarà una corsa contro il tempo, aspetteremo sino all'ultimo per decidere. Per Hazard sarà difficile, perhè si tratta di un problema muscolare. Per De Bruyne c’è un interessamento del legamento: prenderemo una decisione dopo aver parlato con lo staff medico". Le dichiarazioni della vigilia riportate dalla 'Gazzetta dello Sport'.

Ce la faranno, dunque, due delle principali pedine all'interno dello scacchiere belga a recuperare per il quarto di finale con l'Italia? A quanto trapela a poche ore dal match, sembrerebbero in crescita le quotazioni di De Bruyne per una maglia da titolare. Il numero 7 dovrebbe, dunque, ritrovare la propria collocazione tra le linee alle spalle di Romelu Lukaku.

Molto più complessa la situazione riguardante l'ex Chelsea, verosimilmente destinato alla panchina. Con Hazard fuori dai giochi, sono due i candidati principali per completare l'abito tattico del 3-4-2-1 cucito da Martinez. Il ballottaggio che potrebbe scaturirne è quello tra Ferreira Carrasco e Dries Mertens.

Dovrebbe essere il calciatore dell'Atletico Madrid il favorito numero uno per sostituire il 10 di casa Belgio. L'esterno d'attacco dei 'Colchoneros' garantirebbe una maggiore ampiezza in fase di manovra, vista la sua naturale predisposizione per allargare il gioco, a differenza dell'attaccante del Napoli più specializzato verso una tipologia di lavoro differente nel reparto avanzato.

Mancano poche ore al fischio d'inizio. Dalle ore 21 parola al campo, per la pretattica non c'è più spazio.