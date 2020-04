Hazard e la battaglia con i dolci: "Per me la dieta è complicata"

La natura gli ha dato un talento infinito, ma Eden Hazard non ha problemi ad ammettere la sua grande debolezza: l'attaccante del ha svelato tutte le sue difficoltà nel rispettare la dieta imposta dal club, soprattutto in questo periodo di quarantena.

Ai microfoni della belga 'RTBF', Hazard ha raccontato il suo rapporto con i dolci, grande tentazione in un momento in cui si è costretti a casa:

"Cerco di non andare alla credenza a prendere dolci, ma il tema della dieta per me è complicato. Provo a non mangiare troppo ma non è facile, la dispensa è qui accanto. Comunque seguo attentamente il programma che mi passa il fisioterapista".