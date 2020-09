Hauge chiama il Milan: "Ci sono contatti, l'offerta dovrà accontentare il Bodø/Glimt"

Nella sfida di giocata a San Siro contro il Bodø/Glimt, il è rimasto stregato da Jens Petter Hauge, e come vi abbiamo raccontato ha fatto partire subito una trattativa per averlo.

Nella giornata di ieri, dopo aver giocato e timbrato un assist contro il Vålerenga, Hauge ha parlato ai microfoni di 'NRK', proprio sull'interesse del Milan.

"So che ci sono dei contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto su di me a San Siro, e anche qualcosa di prima. Io sento di poter fare il grande passo, ho visto come giocano e mi piace il loro modo di giocare. Ho bisogno di una squadra che abbia voglia di puntare su di me, con un allenatore che mi dia fiducia.

È un'opportunità entusiasmante che bisogna considerare e prendere sul serio. La loro offerta dovrà però accontentare il mio club. Vedremo..."