Harvey Elliott, il nuovo prodigio del Liverpool sulle orme di Bale

Il 16enne Elliott è in procinto di allenarsi con la prima squadra del Liverpool dopo essere stato acquistato dal Fulham durante la finestra estiva.

Se il suo taglio di capelli può essere discutibile, non ci sono assolutamente dubbi sulla sua personalità: Harvey Elliott ne ha tanta e il fatto che sia un fan di Gareth Bale non fa altro che accostarlo al campione gallese.

Come Bale, Elliott è un attaccante dotato di un meraviglioso piede sinistro. Come Bale, ha esordito in prima squadra prima del suo 17esimo compleanno. Come Bale, sembra avere il mondo ai suoi piedi.

Elliott ha dalla sua già diversi primati: è il giocatore più giovane di sempre nella storia del ad aver debuttato tra i grandi, a soli 15 anni e 173 giorni in lo scorso dicembre. E' anche il più giovane debuttante della Premier League con l'ingresso sul campo del Wolverhampton a maggio: il precedente record era detenuto da un altro ex calciatore dei 'Cottagers', Matthew Briggs, ed era rimasto imbattuto per dodici anni.

Anche i minuti giocati contro il nell'ultimo turno di campionato hanno fatto capire che sentiremo parlare molto di lui in futuro: coloro che lo hanno visto all'opera nelle giovanili del Fulham e nell'Under 17 inglese assicurano che ha tutto il potenziale per arrivare fino in fondo.

Da Danny Murphy (ex capitano del Fulham) un grande attestato di stima per un ragazzo che deve ancora compiere i 18 anni d'età.

"Ha un gran dribbling, è molto tecnico e ha dei piedi buoni".

"Lui fa alcuni pezzi di magia che fanno dire a tutti wow", ha aggiunto Cairney.

Sebbene sia prevalentemente sinistro, Elliott gioca spesso sulla destra perchè gli piace tagliare al centro e creare caos.

Spicca un assist per il Fulham Under 23, in trasferta contro il , con Elliott che serve l'attaccante sulla linea di passaggio alle spalle della difesa avversaria. Un'altra clip, condivisa dal Fulham su Twitter, mostra uno splendido tiro di sinistro dalla lunga distanza contro il . In entrambi i casi risaltano la tecnica e la consapevolezza.

Non c'è da stupirsi che il volesse acquistarlo, anche e avevano fatto delle aperture. Inoltre c'era da registrare l'interesse del , del e anche del .

Il suo sogno però è il trasferimento a . Sebbene sia nato a Chertsey, poche miglia a ovest di Londra, Elliott è cresciuto come un Red.

Poteva firmare già a 14 anni ma ha scelto di rimanere al Fulham, dove era arrivato dal qualche anno prima. Una ricerca sui vecchi account Twitter di Elliott mostra la sua presenza ad Anfield in una partita della stagione 2013/14. In un'altra foto, però, indossa i colori del Real Madrid.

In ogni caso è stato il Liverpool a vincere la gara ed ora deve concordare un risarcimento col Fulham. Le fonti hanno confidato a Goal che potrebbe versare 6,5 milioni di sterline, pari a circa 8 milioni di euro, la stessa cifra che i Reds avevano chiesto di pagare al per il trasferimento di Danny Ings nel 2015. Questo è il motivo per cui Elliott è ancora bloccato.

Nel frattempo sarà interessante vedere in quanto tempo riuscirà a lasciare il segno a Merseyside. Come Sepp van den Berg, il 17enne difensore olandese acquistato dal PEC Zwolle, Elliott è visto come un elemento che può allenarsi e sfidare la prima squadra del Liverpool.

Era presente mentre la squadra di Klopp ha iniziato la sua pre-stagione a Tranmere all'inizio del mese, ma non è partito per gli dove il Liverpool giocherà tre partite. Le sue prime uscite forse saranno con l'Under 23 di Neil Critchley, anche se ancora potrebbe giocare pure con l'Under 18.

Il Fulham era disposto a farlo giocare con la prima squadra in questa stagione ed ora Elliott farà di tutto per farsi notare da Klopp.

"Non so se sto usando le parole giuste in inglese”, ha detto il boss del Fulham Slavisa Jokanovic, che ha fatto debuttare Elliott contro il . “Ma lui è arrogante e positivo. Questo ragazzo ha personalita, vuole dimostrare che è un ottimo giocatore".

Ricordate il suo nome.