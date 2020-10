Haraslin positivo al Covid-19: lo comunica il Sassuolo

Nuovo caso di positività al Sassuolo: dopo gli ultimi test, il club neroverde comunica che Lukas Haraslin ha contratto il virus.

L'incubo Covid-19 non allenta la propria morsa sulla . E non la allenta sul , costretto a convivere con un nuovo caso di positività all'interno della propria rosa: quella di Lukas Haraslin, che ha scoperto di aver contratto il virus dall'esito degli ultimi tamponi.

Questo il comunicato pubblicato dal club neroverde sul proprio sito ufficiale:

"L'U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Lukas Haraslin. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La Società è in costante contatto con l'autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza".

Haraslin salterà dunque le prossime partite del Sassuolo, a partire da quella in programma nel tardo pomeriggio di domenica in casa del . Fino a questo momento l'ex esterno del Lechia Danzica è sceso in campo soltanto una volta, alla prima giornata contro il .