Hannibal Mejbri, futuro del centrocampo al Manchester United

Il 17enne Hannibal Mejbri è arrivato la scorsa estate al Manchester United dal Monaco: un'operazione che potrebbe raggiungere i 10 milioni di euro.

Hannibal Mejbri ha solo 17 anni, ma ha già potuto avere un assaggio di come ci si sente ad essere in prima squadra al .

I 1400 tifosi del United, in trasferta ad Old Trafford per la recente sfida di FA Youth Cup, hanno soprannominato il centrocampista francese 'Telespalla Bob' per via del suo look simile al personaggio dei Simpson.

Lui li ha zittiti con una prova di qualità, anche se poi su Instagram ha saputo stare al gioco.

"Ammetto che c'è una piccola somiglianza".

Il fatto che i tifosi avversari cerchino di condizionarlo è qualcosa a cui Mejbri dovrà abituarsi, dimostrando di essere pronto per un futuro radioso. Il Man Utd non vuole mettergli pressione, ma chiunque abbia visto all'opera il regista avrà capito che si tratta di un calciatore all'altezza delle attenzioni ricevute dal suo arrivo in .

Lo United, per assicurarsi Mejbri dal la scorsa estate, ha dovuto battere la folta concorrenza di , e . Tutte interessate prima che i Red Devils investissero 5 milioni di euro, per un'operazione pronta ad ammontare a 10 totali. Cifre che possono sembrare elevate per un semi-sconosciuto, ma finora sembra essere stato un buon affare.

Mejbri ha iniziato la propria carriera nel Nord della : cresciuto nelle giovanili, iniziando a catturare l'attenzione degli osservatori a soli 9 anni.

Successivamente si trasferì al Boulogne-Billancourt, ma solo una stagione: il Monaco, infatti, nel 2017 lo acquistò sborsando un milione.

Spulciando su YouTube si può capire perchè Mejbri sia sotto la lente dei top club europei: Mathieu Seckinger, talent scout francese del Man United, lo notò la prima volta quando lavorava al Nancy e il talento transalpino militava nell'Under 13 del Paris FC.

In seguito a ruggini tra la famiglia di Mejbri e il Monaco, verso la fine del 2018/2019 gli inglesi piazzarono il colpo. Così il padre del ragazzo a 'Le Parisien'.

"E' successo un qualcosa di brutto, per noi è stato molto difficile. Un trauma, sono stati commessi errori. Da quel momento, il rapporto di fiducia tra noi e il Monaco si è rotto, così diventa difficile lavorare insieme".

Lo United ha annunciato l'arrivo di Mejbri ad agosto 'nascondendo' i termini dell'operazione, al fine di non far accendere troppi riflettori su di lui.

Dopo aver impressionato agli esordi nell'U18, in breve tempo il talento francese fu promosso nell'Under 23. Lì debuttò subentrando dalla panchina in una sconfitta per 4-1 contro l' , ma le sue qualità furono subito evidenti.

Alla seconda presenza, sempre da sostituto, Mejbri invece ha spaccato la partita con 13 minuti decisivi nel successo contro il . L'ex Monaco, con la sua tecnica, disegnò un assist sublime per il goal di Tahith Chong che chiuse i conti.

Poco dopo il suo arrivo a Manchester, intervistato da 'Le Parisien', Mejbri sfoderò personalità.

"Sarebbe bello approdare in prima squadra entro 2 anni".

Ryan, tecnico degli U18, al 'Times' lo mise in guardia.

"E' un giovane di talento e come tutti i bravi calciatori verrà preso di mira da tutti, deve imparare a gestirsi senza lasciarsi influenzare".

Proprio in virtù della sua rapida ascesa, i Red Devils stanno facendo si tutto per tenere Mejbri coi piedi per terra. Queste le parole di Nicky Butt, ex centrocampista dello United, oggi capo dell'area sportiva.

"E' difficile non enfatizzare dopo averlo seguito per tanto tempo ed averlo acquistato per una grossa cifra, ma si cerca di mentalizzare i giovani. Venendo da un altro Paese in uno dei maggiori club al mondo ed essendo stato pagato tanto, c'è tanta pressione".

Pressione che però, finora, Mejbri non ha lasciato che lo condizionasse: potremmo trovarci di fronte al futuro leader del centrocampo dei Diavoli Rossi.