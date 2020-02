Handanovic rimpianto della Lazio: non fu acquistato per un milione

In attesa di capire se potrà sfidarla domenica, Samir Handanovic nella Lazio ci ha giocato 6 mesi. Senza essere riscattato per un prezzo irrisorio.

Non è ancora chiaro se Samir Handanovic tornerà a difendere i pali dell' domenica sera, a , nel big match con la . Probabilmente no, tanto che il club nerazzurro, per cautelarsi, sta seriamente pensando di tesserare Emiliano Viviano. Ma è indubbio che la sfida tra lo sloveno e i biancocelesti abbia sempre un che di particolarmente affascinante.

Forse non tutti sanno che - o forse non tutti ricordano che - Handanovic la maglia della Lazio l'ha pure vestita. Per un periodo breve, poco significativo, ma l'ha vestita. Nella seconda parte della stagione 2005/06, per la precisione. Per soli sei mesi, prima di prendere altre strade e altri lidi.

Handanovic, di proprietà dell' , aveva iniziato quell'annata con la matricola Treviso. Pronti-via ed esordio da incubo in casa dell'Inter: 0-3, tripletta di Adriano. A gennaio, addio al Veneto: il portierino-portierone sloveno, 22 anni da compiere ma una stazza e un'altezza già ragguardevoli, fa le valigie e approda a Roma, sponda Lazio, sempre in prestito e in cambio di Matteo Sereni.

L'avventura dura appena mezzo campionato e 90 minuti: quelli che Handanovic disputa nell'1-0 al del 14 maggio 2006, all'ultima giornata. Poi, è separazione. Samir torna all'Udinese senza che alla Lazio venga nemmeno in mente di procedere al riscatto del suo cartellino. E dire che, come ribadito dal suo ex compagno Marco Ballotta a 'Sky Sport', il prezzo sarebbe stato irrisorio.

"Era giovane, ma si vedeva che era un portiere vero. La Lazio aveva l'occasione per poterlo acquistare a un prezzo veramente basso, ma se l'è fatto scappare. Era un'occasione da non perdere, perché a quei tempi in porta avevamo qualche problema. Quanto costava Handanovic all'epoca? Un milione...".

Intendiamoci: con Strakosha la Lazio è in buone mani. Ma il rimpianto rimane. Anche perché Handanovic avrebbe dimostrato quasi subito di essere un portiere destinato a grandi palcoscenici. Prima a Rimini, in Serie B, nella bella formazione guidata da Leo Acori, e poi di nuovo a Udine, dove si sarebbe poi meritato la chiamata dell'Inter.

Domenica sera, come detto, è praticamente impossibile che Handanovic scenda in campo a causa dell'infortunio al mignolo rimediato qualche settimana fa. Però, forse, come ogni anno qualche pensiero gli verrà in mente vedendo la Lazio e l'Olimpico. Quella squadra e quello stadio che, per un solo milione, avrebbero potuto essere suoi.