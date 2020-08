Handanovic carica l'Inter: "Queste partite devono diventare abitudine"

Tanti anni di attesa, ora, finalmente, la possibilità di competere per vincere un trofeo, da capitano. Samir Handanovic in conferenza stampa ha parlato della finale di e della volontà dei nerazzurri di arrivare al successo.

Handanovic è arrivato all' nel 2012, ora dopo otto anni vede la possibilità di vincere.

"Quando sono arrivato qui, l'ho fatto per vincere. Le situazioni degli anni scorsi non ce l'hanno permesso. Questo deve essere un punto di partenza: giocare queste partite deve diventare abitudine come era 10-15 anni fa".