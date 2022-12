Hamsik a DAZN: "Mi voleva la Juventus, ma impossibile: non ci ho neanche pensato"

"Non avrei immaginato di fare una carriera così importante al Napoli: forse la sognavo": la cresta è rimasta lì, come sempre. Marek Hamsik, nonostante lo scorrere del tempo e degli anni, è rimasto identico a quel giocatore che vestiva la maglia azzurra.

Nella passata stagione ha conquistato il titolo di campione di Turchia con il Trabzonspor, ma i suoi ricordi sono ancora indissolubilmente legati all'esperienza al Napoli, come racconta in "La cresta di Napoli", l'intervista di DAZN.

Non conoscevo bene cosa significasse giocare al Napoli al mio arrivo, ma dal primo giorno mi sono accorto che il calcio da quelle parti si vive diversamente. Amerò per sempre Napoli.

Quando sono arrivato i tifosi contestavano: ma alla fine la società e il presidente avevano ragione. Con De Laurentiis ho avuto sempre un rapporto di serenità, senza problemi. Ci siamo sentiti a inizio 2022 e mi ha detto: "Quando finisci con il calcio fammi sapere che ci incontriamo e parliamo del futuro insieme. Non siamo ancora a quel punto lì, ma se mi chiamasse sarebbe difficile dire di no. Chiudere la mia carriera al Napoli? Perché no".