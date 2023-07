Haley Bugeja è dell'Inter Women: ufficiale, arriva dall'Orlando Pride

Un anno dopo aver lasciato il Sassuolo per l'Orlando Pride, Haley Bugeja torna in Italia: ha firmato con l'Inter fino al 2026.

Da una parte, ovvero nella formazione maschile dell'Inter, ci sono i casi André Onana e Romelu Lukaku. Dall'altra, ovvero nella formazione femminile, ecco intanto concretizzarsi un gran colpo di mercato: Haley Bugeja è ufficialmente nerazzurra.

"FC Internazionale Milano - si legge sul sito dell'Inter - comunica l'arrivo in nerazzurro di Haley Bugeja. L'attaccante classe 2004 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026".

Attaccante giovanissima di 19 anni, nazionalità maltese, già nel giro della selezione maggiore del proprio paese, la Bugeja aveva già militato in Serie A con la maglia del Sassuolo. In Emilia è rimasta per due anni, dal 2020 al 2022, esordendo nella Serie A femminile a 16 anni. Poi, 12 mesi fa, il trasferimento negli Stati Uniti per giocare con l'Orlando Pride.

L'esperienza in Florida e nella NWSL, il massimo torneo femminile statunitense, non è andata nel migliore dei modi per la Bugeja, capace di collezionare solo una manciata di presenze tra il 2022 e la prima parte del 2023. E così, ecco il ritorno in Italia.

Per l'Inter si tratta non soltanto di un colpo in prospettiva, ma anche e soprattutto per il presente: anche quest'anno, infatti, la Bugeja è stata inserita nella classifica NXGN delle migliori giovani calciatrici del mondo.