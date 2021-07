Hakimi è un calciatore del Paris Saint-Germain: ufficiale l'arrivo dall'Inter

Il PSG ha ufficializzato l'arrivo di Achraf Hakimi dall'Inter: l'esterno lascia i nerazzurri dopo una sola stagione. Contratto fino al 2026.

Achraf Hakimi è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Il club parigino ha annunciato ufficialmente l'arrivo a titolo definitivo del laterale marocchino classe 1998 dall'Inter.

Dopo una lunga trattativa, l'Inter e il Paris Saint-Germain hanno raggiunto l'accordo per una cifra complessiva di 71 milioni di euro: 60 di parte fissa, 8 di bonus facilmente raggiungibili e 3 milioni per obiettivi considerati più difficili. Per l'esterno, contratto fino al 2026.

"Mi sento molto orgoglioso - le parole di Hakimi al sito del PSG - Dopo le mie esperienze in Spagna, Germania e Italia, il Paris Saint-Germain mi offre l'opportunità di scoprire un nuovo campionato con uno dei club più prestigiosi del mondo. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e sentire lo straordinario calore che regna al Parco dei Principi. Condivido le stesse ambizioni dello staff e i giocatori e farò di tutto per dare al club ciò che si aspetta da me".

Questa invece la nota dell'Inter:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain FC: l'esterno classe 1998 si trasferisce a titolo definitivo al club francese. Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Scudetto. Ad Achraf vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale".

Lo stesso esterno marocchino si è congedato dall’Inter attraverso un lungo messaggio postato sul suo profilo Instagram.

"E' stato un solo anno, ma che anno. Quando sono arrivato non potevo immaginare cosa significasse indossare la maglia e lo stemma dell'Inter. E' stato un orgoglio immenso essere in questo Club e difenderlo. E' stata una stagione difficile a causa della pandemia, ma ho potuto vivere momenti indimenticabili vincendo lo Scudetto e facendo la storia con voi.

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky

Euro 2020: squalificati e diffidati

Vorrei ringraziare tutti i membri dello staff tecnico, i dipendenti del club, i tifosi e i colleghi per il loro affetto, la loro professionalità ed il loro rispetto. E anche la mia famiglia per il costante supporto in ogni momento. Porterò per sempre l'Inter nel mio cuore. Un grande abbraccio a tutti! Forza Inter!".

Hakimi lascia i nerazzurri dopo una stagione. L'ex Real Madrid e Borussia Dortmund ha collezionato 45 presenze condite da 7 goal e 11 assist e si è rivelato una pedina fondamentale per la conquista dello scudetto da parte degli uomini di Antonio Conte.