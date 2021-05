L'impatto di Hakimi sull'Inter: la freccia più veloce nella faretra di Conte

L'acquisto del marocchino è stato determinante per la corsa scudetto della squadra di Conte. 7 goal, 7 assist e una crescita costante.

Un girone d’andata vissuto tra alti e bassi, un girone di ritorno di corsa senza mai fermarsi fino all’obiettivo finale. È la storia della stagione dell’Inter campione d’Italia, ma allo stesso tempo è il sunto dell’annata di Achraf Hakimi. Pensandoci, non è affatto un caso che il ritmo della freccia marocchina sia parallelo a quello di tutta la squadra. Quando ha cambiato passo l’ex Real Madrid, anche l’Inter ha accelerato. Piazzando la sgasata decisiva nel momento più importante della stagione, con le altre che sono rimaste a guardare.

Matteo Darmian ha affermato che la partita della svolta è stata lo 0-3 con cui l’Inter ha vinto sul campo del Sassuolo. Altre due partite scudetto sono state senza dubbio quelle vinte in casa contro Cagliari e Verona. Doppio 1-0 con due goal dell’ex Manchester United. Entrambi arrivati su assist proprio di Hakimi. Il classico goal ‘quinto per quinto’ che fa impazzire (in positivo, s’intende) gli allenatori che adottano il 3-5-2. Conte ne ha fatto un marchio di fabbrica. E anche su questo scudetto ci ha messo il timbro, grazie alle accelerazioni del suo esterno destro.

Passare dal Dortmund all’Inter e in generale dalla Bundesliga alla Serie A non è stato né facile né immediato per l’ex Real Madrid. Al Borussia gli veniva lasciata massima libertà. Interpretava il ruolo di ‘quinto’ come un’ala, partendo metri più avanti e spesso senza mai rientrare all’indietro. Tanto che è stato impiegato anche come ala nel 4-2-3-1, con eccellenti risultati. A Milano ha dovuto apprendere la gestione della fase di non possesso, i tempi differenti di gioco. Ha imparato a dover pensare di più con la palla e agire meno d’istinto.

Tutti miglioramenti che erano nel suo bagaglio già da tempo. Ha trovato in Conte l’allenatore ideale per colmare quei margini già così evidenti dai suoi esordi nel Real Madrid. Dove è stato sacrificato in nome di Carvajal, pupillo di Zidane e insostituibile nel ruolo di laterale destro di difesa da cinque anni a questa parte. Non è mai facile togliersi la Camiseta Blanca, ma Hakimi lo ha fatto con consapevolezza, sicuro di trovare un ambiente giusto per la sua crescita.

A 23 anni da compiere a dicembre, il nativo di Madrid è già una certezza in un campionato in cui a quell’età alcuni sono considerati ancora ‘giovani’. Lui, invece, ha già esperienza da vendere. Non solo perché in bacheca ha già un’ottima serie di trofei — tra cui la Champions League vinta col Real nel 2018. Ora, comunque, ci aggiunge anche un tricolore.

Il suo arrivo in estate era stato accolto con grande calore dai tifosi e dagli addetti ai lavori. La sensazione immediata era che Conte avesse trovato il perfetto prototipo di ‘quinto’, seppur con necessità di lavorarci, come abbiamo già avuto modo di spiegare.

Così sono giustificate le 6 panchine nelle prime 12 giornate di campionato, con in mezzo fiammate quali la doppietta al Bologna. Tempo per inserirsi adattarsi, prendere il ritmo. Poi, dalla 13ª giornata in avanti, è sempre stato regolarmente in campo a battere la fascia, salvo contro il Genoa per squalifica e contro il Cagliari per turnover. Anche quando è stato escluso dalla formazione titolare, comunque, è sempre entrato. In qualche modo, irrinunciabile.

I 7 goal con 7 assist rendono l’idea dell’impatto di Achraf Hakimi sull’Inter, in quella che è la sua prima stagione. Tradotto: con ancora quattro anni di contratto e margini di miglioramento evidenti, il marocchino può incidere ancora di più. Può essere un’arma ancora più affilata nelle mani di Antonio Conte, che ne ha riconosciuto il potenziale. Escluso quello sui calci di rigore.

“L'importante è che non tiri i rigori - ha scherzato Conte a 'Sky Sport' - Con le punizioni abbiamo visto che ha delle capacità balistiche da lontano importanti. Però lo vedo a fine allenamento quando si ferma a tirare i rigori insieme agli altri. Penso che se dovessimo in qualche competizione arrivare alla fine, devono morire tutti prima di far tirare il rigore a Hakimi. È una pippa, veramente, peggio di me quando giocavo. Però è un giocatore che sta crescendo, ha ancora margini di miglioramento, è un ragazzo giovane, tante volte non vede la giocata subito, ma sta migliorando sotto tutti i punti di vista e sono contento".

Nel match contro il Parma il tecnico lo ha preso per il collo facendogli i complimenti per un pressing fatto bene. Dopo il goal contro il Cagliari, propiziato da una sua accelerazione sulla destra, Conte ha dato un bacio in fronte ad Hakimi. Si dice che gli allenatori insistano emotivamente soprattutto con i giocatori in cui vedono maggior potenziale. Il tecnico nerazzurro, vero artefice di questo trionfo, in Hakimi vede tantissimo. Il suo acquisto è stato determinante per la corsa allo Scudetto,. E la sensazione è che sia soltanto l’inizio. Per i nerazzurri e per la freccia marocchina. La più veloce nella faretra di Conte.