Hakimi all'Inter, è fatta: l'esterno è a Milano, terminate le visite

Achraf Hakimi è a Milano dove ha sostenuto le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi 5 anni.

Achraf Hakimi è a Milano, arrivato con un volo privato partito da Madrid. Soltanto pochi giorni fa sembrava una trattativa impossibile per l', che invece accoglie in uno dei laterali destri più forti e promettenti al mondo.

Sarà una lunga giornata per il calciatore marocchino: visite all’Humanitas terminate nella tarda mattinata, poi l'idoneità sportiva al CONI e dopo in sede nerazzurra per firmare il contratto che lo legherà all'Inter.

Accordo già trovato da tempo con il calciatore ex : quinquennale da 5 milioni a stagione. Mentre con il , proprietario del cartellino, il discorso è stato chiuso sulla base di 40 milioni di euro più 5 di bonus.

Altre squadre

Hakimi sarà ben presto il nuovo laterale destro dell'Inter di Antonio Conte, che però se lo potrà godere soltanto dalla prossima stagione.