Hakimi all'Inter, affare in chiusura: operazione da 40 milioni

Ai dettagli la trattativa tra Inter e Real Madrid per Achraf Hakimi: il terzino marocchino si prepara ad arrivare a Milano a titolo definitivo.

5 novembre 2019: l' è in vantaggio per 2-0 sul , ma tra il 51' e il 77' si scatena Achraf Hakimi, che realizza una doppietta e - complice una terza rete di Brandt - costringe i nerazzurri a una dolorosa sconfitta. 26 giugno 2020, poco più di 8 mesi più tardi: l'Inter e Hakimi, da avversari, stanno per diventare alleati.

Come rivela 'Sky Sport', la trattativa tra il club nerazzurro e il per l'arrivo a Milano di Hakimi è in chiusura. Costo complessivo: 40 milioni di euro circa. E 5 anni di contratto a 5 milioni a stagione per il giocatore. Affare a titolo definitivo che necessita ancora di pochi dettagli per la fumata bianca, poi arriverà il tempo della firma e dell'ufficialità.

Ad annunciare il forte interesse dell'Inter nei confronti di Hakimi era stato 'El Chiringuito', celebre programma televisivo spagnolo. Oltre ai nerazzurri, in corsa c'erano anche e . Ma, a meno di sorprese dell'ultim'ora, il destino del giovane terzino sarà la .

Hakimi è di proprietà del Real, come detto, ma nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito nel . 21 presenze e due reti in nella prima, 32 e 5 nella seconda. Ha solo 21 anni, ma nel 2018 ha partecipato ai Mondiali russi con la maglia del , scendendo in campo da titolare in tutte e tre le partite del girone.

Dopo due anni, il suo addio al Borussia Dortmund era praticamente cosa certa. Tanto che nelle scorse ore i tedeschi hanno annunciato l'arrivo a parametro zero dal Real Madrid di Thomas Meunier, destinato a prenderne il posto sulla fascia destra. L'Inter, invece, si assicura un prospetto di presente e futuro. Gran colpo.