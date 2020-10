Hakimi ed Hernandez: due stelle a Milano, un doppio rimpianto per il Real

Hakimi ed Hernandez saranno tra i protagonisti più attesi di Inter-Milan. Il Real Madrid li aveva in casa, ma non ha scommesso sul loro talento.

Da Brehme a Cafù, passando per Serginho e Roberto Carlos e poi ancora Maicon ed i miti Maldini e Zanetti. Pur restando alla storia relativamente recente, non si può non notare che le sfide tra e hanno spesso rappresentato anche il palcoscenico ideale sul quale far scatenare alcuni tra i più grandi esterni di sempre. Sia nerazzurri che rossoneri, nel corso dei decenni, hanno accolto a Milano giocatori di fascia non dotati non solo di qualità fuori dal comune, ma anche di quelle peculiarità tattiche che poi hanno portato in molti casi a contribuire alla trasformazione dell’esterno difensivo.

Se oggi il ruolo di terzino viene inteso in maniera molto diversa rispetto a non molti anni fa, lo si deve anche a loro e ad altri campioni dello stesso calibro, oltre a quei ragazzi che sono cresciuti seguendo la loro scia e che stanno emergendo come nuovi straordinari interpreti del ruolo.

Due di essi oggi giocano proprio all’ombra del Duomo e si preparano a dare vita ad una sfida nel prossimo Derby della Madonnina, di un valore qualitativo tale da poter potenzialmente risultare decisivo per le sorti del match: Achraf Hakimi e Theo Hernandez.

Uno agisce sull’out destro nerazzurro, l’altro su quello sinistro rossonero e la cosa vuol dire che saranno chiamati ad un vero e proprio ‘faccia a faccia’. Da un lato ci sarà un giocatore che gli appassionati italiani stanno ancora imparando a conoscere, dall’altro ci sarà un avversario che, approdato al Milan quasi in sordina nell’estate del 2019, ha visto la maggior parte delle sue prestazioni essere commentate sempre lo con lo stesso aggettivo: devastante.

Hakimi arriverà alla sua prima stracittadina meneghina con appena 206’ di alle spalle, ma tanti gli sono bastati per far capire che nel campionato italiano può essere più che un semplice fattore. Ha esordito in nerazzurro entrando a 26’ dal termine della sfida con la quando c’era un risultato da ribaltare ed ha contribuito a cambiare il volto del match travolgendo tutto ciò che gli capitasse a tiro e sfornando un assist dalla destra per per Lukaku. Nella partita successiva, quella contro il , è arrivato anche il primo goal da giocatore dell’Inter, mentre nella terza è stato tra i più continui all’interno dei 90’ contro la .

Hernandez si conosce ovviamente già meglio in , poiché ha già un anno di Serie A alle spalle. Nella scorsa stagione quattro partite di attesa sono state sufficienti per prendersi una maglia da titolare e non lasciarla più. Veloce e potente, copre l’intera fascia con una facilità tale da fungere, nel corso della gara, da vero e proprio attaccante esterno (lui tra l’altro ama accentrarsi per poi penetrare in area e calciare). I numeri della sua prima annata in rossonero parlano chiaro: 33 partite di campionato sono state condite da sei reti e cinque assist. Numeri da giocatore offensivo, ma il tutto è stato reso ancor più importante dall’ottimo lavoro anche in fase difensiva. Come il suo ‘dirimpettaio’ nel derby, Hernandez ha trovato già il goal nelle prime tre giornate del torneo e nel match di debutto contro il ha anche sfornato un assist.

Hakimi ed Hernandez in comune hanno molto di più del giocare entrambi a Milano e dell’essere tra i più forti esterni del panorama calcistico europeo. Ad unirli c’è anche un passato che li ha visti compagni di squadra nel .

Il laterale nerazzurro ha passato una vita con la maglia dei Blancos addosso. Nato a Madrid nel 1998, è entrato nel settore giovanile delle Merengues ad appena 8 anni e da lì ha iniziato un lungo percorso che l’ha portato a fare tutta la trafila fino alla prima squadra. Come la maggior parte dei prodotti dei vivaio del Real, ha fatto il suo esordio tra i professioni con il Castilla, la seconda squadra del club. Nel 2016 fu Santiago Solari a fallo esordire in Segunda Division B e a dargli poi fiducia per tutto il resto dell’annata.

Il Real Madrid lo notò nell’Ofigevi, squadra nella quale da bambino veniva costantemente schierato con i ragazzini più grandi di lui d’età e se lo assicurò per una manciata di palloni. Per lui, nato in da genitori marocchini, fu la svolta che gli ha cambiato la vita.

“I miei genitori sono venuti da zone nelle quali c’è poco lavoro, hanno dovuto lottare tanto. Quando mio padre mi ha detto che ero stato preso dal Real ho pensato che fosse uno scherzo”.

L’esordio in prima squadra è arrivato nel 2017, quando si è guadagnato l’ingresso nel gruppo allenato da Zidane a tempo pieno. Chiuso da Carvajal, ha totalizzato 9 presenze in alle quali si aggiunsero 5 in Coppa del Re, 2 in ed 1 nel Mondale per Club. Abbastanza per mettere in bacheca i primi titoli della sua giovane carriera (Champions e Mondiale per Club), poche per totalizzare un minutaggio sufficiente.

Al termine dell’annata, con l’obiettivo di farlo crescere, il Real l’ha ceduto in prestito biennale al , squadra con la quale Hakimi è esploso definitivamente. Inizialmente ha faticato per superare nelle gerarchie di Favre il titolare Piszczek, ma una volta che ci è riuscito è diventato il padrone della fascia destra. Nonostante due stagioni vissute da protagonista assoluto e nonostante gli straordinari progressi mostrati, a Madrid hanno poi deciso di non puntare su di lui e di cederlo all’Inter a fronte di un esborso da 40 milioni più bonus.

In Spagna la notizia della sua cessione ha destato scalpore e nel mondo Real sono stati in molti coloro i quali hanno in particolare puntato il dito contro Zinedine Zidane. Al tecnico francese è stato rimproverato il fatto di voler puntare su due elementi più abili in fase difensiva come Carvajal ed Odriozola, piuttosto che sulle qualità di un talento assoluto.

Diverso è stato invece il cammino che ha condotto Theo Hernandez al Real Madrid. Nato a nel 1997, è cresciuto in una famiglia da anni strettamente legata al mondo del calcio. Suo padre è stato un difensore di buon livello tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni 2000 e suo fratello Lucas gioca nel .

Proprio come suo fratello è cresciuto nel settore giovanile dell’, squadra nella quale ha militato anche suo padre per un breve periodo, e quando è approdato al Real aveva già alle spalle esperienze con la seconda squadra dei Colchoneros e soprattutto una vissuta in prestito all’ in Liga.

Proprio le prestazioni sfornate nella sua prima stagione nella massima serie spagnola, hanno convinto il Real Madrid a scommettere forte su di lui. Nell’estate del 2017 i Blancos hanno infatti versato tutti i 30 milioni previsti dalla clausola rescissoria inserita nel suo contratto, pur di metterlo a disposizione di Zidane.

Chiuso da Marcelo, ha collezionato 13 presenze in Liga, 6 in Coppa del Re, 3 in Champions League ed 1 in Supercoppa di Spagna, che gli hanno consentito di mettere in bacheca Champions, Supercoppa Europea, Supercoppa di Spagna e Mondiale per Club.

Come Hakimi, anche lui nell'estate del 2018 ha lasciato il Real Madrid per iniziare un’avventura in prestito alla , al termine del quale è stato acquistato dal Milan per 20 milioni di euro.

“Firmare per il Real Madrid mi ha cambiato la vita. Mi ha permesso di competere ad altissimi livelli e di arrivare fino a qui. E’ stata una tappa importante della mia carriera”.

Ciclicamente in Spagna si parla di un possibile ritorno di fiamma del Real Madrid per l’esterno transalpino, ma convincere il Milan a cedere il suo gioiello sarà impresa estremamente complicata. Lo stesso Hernandez ha recentemente ammesso di non aver alcuna intenzione di lasciare Milano e che anzi il suo obiettivo è quello di consacrarsi in rossonero.

“Voglio restare qui a lungo. Sono felice, è come se fosse casa mia. Ma d’altra parte sapevo già che il Milan era la scelta giusta per la mia carriera. Il Milan era la priorità fin dal subito. Mai avuto dubbi, e ho fatto bene. Sono felice anche perché la mia famiglia mi appoggia”.

Potevano essere due stelle del Real, saranno due grandi protagonisti del derby. A Madrid probabilmente qualcuno li starà rimpiangendo pensando al fatto che le Merengues avevano già in casa gli esterni del futuro. Quello che è certo è che Inter e Milan hanno avuto il coraggio di scommettere su Hakimi ed Hernandez ed ora si godono i frutti della loro scelta.

Il confronto tra i due sarà straordinario e di fatto la sfida è già iniziata. Già al momento dell’approdo di Hakimi in nerazzurro, Theo Hernandez gli ha infatti dato appuntamento proprio al Derby della Madonnina.