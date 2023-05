Haaland cede il rigore a Gundogan, che lo sbaglia: Guardiola si infuria

I Citizens vincono una partita fondamentale per la conquista della Premier League: nel finale siparietto prima del 2-1 del Leeds.

Al Manchester City serviva vincere: sia per allungare momentaneamente sull'Arsenal, sia per lanciare proprio ai Gunners un messaggio ben preciso. Non si molla nulla: e così è stato.

All'Etihad termina 2-1 per la formazione di Pep Guardiola, contro il Leeds di Sam Allardyce che, alla vigilia, si era definito migliore, tra gli altri, anche dell'ex allenatore del Barcellona. Non è stato così, almeno sul campo.

Dopo il primo tempo dominio schiacciante del City, sopra per 2-0 grazie alla doppietta di Ilkay Gundogan: ecco, proprio l'ex Borussia Dortmund diventa un po' il motivo di una contesa che verrà verosimilmente spenta, in termini dialettici, nelle prossime ore.

A poco più di 5 minuti dalla fine c'è un calcio di rigore per i Citizens: dal dischetto va lo stesso Gundogan che centra il palo, sbagliando il possibile 3-0 e la conseguente tripletta.

Guardiola diventa una furia: richiama Erling Haaland e se la prende con lui. "Avresti dovuto calciarlo tu", recita il labiale. Neanche il tempo di finire il rimprovero e Rodrigo segna il 2-1 per il Leeds.

Una scena destinata a fare la storia di questo finale di stagione: il City ha rischiato, ma alla fine porta a casa un'importantissima vittoria. Nonostante la rabbia di Pep.