Haaland al Borussia Dortmund: commissione di 15 milioni per Raiola

Il giocatore norvegese è stato ingaggiato dal club tedesco per i 22 milioni della clausola rescissoria: altri 15 andranno a Raiola.

Niente , niente o . Erling Haaland giocherà nel . Sempre attentissimo ai migliori giovani del continente, il club tedesco ha convinto il giocatore norvegese ad unirsi ai gialloneri nel 2020. Stavolta Mino Raiola porta un suo assistito in , per una commissione da urlo.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Come svelato da Bild, infatti, Raiola riceverà ben 15 milioni di euro di commissione per il trasferimento di Haaland al . Importo addirittura maggiore rispetto alla cifra riportata dalle ultime indiscrezioni, ovvero 14 in caso di passaggio al Manchester United.

Il Borussia Dortmund pagherà inoltre i 22 milioni di euro della clausola rescissoria al e 8 a stagione al giocatore per i prossimi quattro anni e mezzo: Haaland ha infatti firmato con il club tedesco fino al 2024, il club che potrebbe farlo crescere maggiormente nei prossimi anni, magari prima di spiccare il volo verso una big assoluta.

L'ultima commissione di Raiola che aveva fatto scalpore era quella per De Ligt: con il passaggio del giovane olandese alla Juventus, infatti, il procuratore italo-olandese ha ottenuto dieci milioni e mezzo, inferiori rispetto a quelli incassati per Pogba. In questo caso la cifra esatta non è mai stata chiara, oscillante tra i 27 e i 45.

Riguardo le commissioni agli agenti, nelle prossime settimane arriverà il report della FIGC per quanto riguarda la : nell'anno solare 2018 è stata l' la società del massimo campionato a vincere questa speciale classifica con 24,9 milioni, dunque la stessa Juventus con 24,3 e il con 23.

Considerato il miglior classe 2000 al mondo in questo momento, Haaland ha segnato 28 reti in 22 gare con il Salisburgo durante questa prima parte di stagione. Numeri troppo ghiotti per sfuggire, sopratutto a fronte di una clausola così bassa. Esulta lui, esulta Dortmund, esulta Raiola.