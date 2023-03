"Ha un blocco mentale": l'ennesima stagione difficile di Marko Pjaca

L'attaccante croato non gioca da titolare da ottobre: Zanetti in conferenza stampa ha analizzato il suo momento difficile.

La carriera di Marko Pjaca ha vissuto già parecchi colpi di scena, nonostante stiamo parlando di un classe 1995: 27 anni, 28 a maggio. Anche perché dal suo arrivo alla Juventus, nel 2016, tanto è cambiato.

Il croato è ancora di proprietà del club bianconero, che lo ha girato in prestito sei volte: Empoli compreso. Con i toscani ha firmato lo scorso 1 settembre, data della chiusura del calciomercato estivo, sperando di trovare la continuità necessaria per rialzarsi.

E invece no: non è cambiato molto, e a confermarlo è lo stesso Paolo Zanetti, suo allenatore all'Empoli, che spiega il momento vissuto da Pjaca.

"Si tratta di uno dei giocatori più talentuosi, ma un blocco mentale non gli consente di rendere in partita come durante la settimana".

Le parole rilasciate in conferenza stampa sono una conferma più che decisa si quanto si percepisce da fuori: anche perché, nonostante sia partito titolare in questa stagione, Pjaca è gradualmente finito in panchina, subentrando a gara in corso.

L'ultima partita disputata dal primo minuto risale al 30 ottobre: il match contro l'Atalanta perso al Castellani per 0-2. In tutte le altre circostanze è subentrato a gara in corso, non riuscendo comunque a svoltare.

"Desidererebbe più tempo per sbagliare, ma purtroppo non ce n’è molto. Poteva far meglio: non gli metto nessuna croce addosso“.

Parole che suonano come l'ennesima bocciatura di una carriera caratterizzata da stagioni molto complesse e molto distanti dalle premesse.