Gustavo Maia, il nuovo Neymar prenotato dal Barcellona

Gustavo Maia deve ancora debuttare con la prima squadra del San Paolo, ma il Barcellona ha già strappato un'opzione su di lui.

Il è ancora alla ricerca del sostituto di Neymar, passato al nell'estate 2017, aprendo una falla sul fronte sinistro dell'attacco blaugrana.

Ousmane Dembelé, Philippe Coutinho e Antoine Griezmann, per motivi diversi non sono riusciti a raccogliere l'eredità del brasiliano nonostante siano costati circa 100 milioni di euro a testa.

Così, mentre i catalani cercano di risolvere il problema nell'immediato, già preparano il futuro e potrebbero pescare di nuovo in . A differenza di Neymar, al momento del suo acquisto però il nuovo obiettivo del Barcellona in patria è ancora praticamente sconosciuto.

Altre squadre

Gustavo Maia infatti non ha neppure debuttato con la prima squadra del San Paolo, ma il Barcellona vuole sbaragliare la concorrenza prima della prossima estate.

Nato nella stessa città di Felipe Anderson, ex stella della oggi al , Maia ha mosso i primi passi nel -DF quando aveva 11 anni ma avrebbe attirato l'attenzione dei grandi club brasiliani solo dopo il passaggio al Brasilia Futebol Academia, da dove il Flamengo qualche anno fa ha pescato Reinier.

La svolta della carriera di Maia arrivò nel 2014 durante la Copa Sul-Americana Amizade Joia, quando si laureò capocannoniere del torneo segnando 16 goal e risvegliando l'interesse del San Paolo. Chiamata a cui Maia ha risposto subito presente, come spiegato a 'DF Sports' qualche tempo fa.

“E' stato il club che più si è interessato a me, oltre ad essere il più grande club del Brasile”.

Maia ha rivelato apertamente di essere un tifoso del e ad inizio 2020 ha finalmente avuto la possibilità di allenarsi con la prima squadra del San Paolo accanto ai vari Dani Alves, Pato e Hernanes. Tutte vecchie conoscenze del calcio italiano.

Maia è un'ala sinistra in grado di regalare l'ultimo passaggio ai compagni, ma potrebbe lasciare il San Paolo senza aver mai debuttato: Barcellona, in netto vantaggio su e . Anzi, come rivelato dal direttore sportivo del San Paolo Alexandre Passaro a 'ESPN Brasil', il Barça ha già versato 1 milione di euro per assicurarsi un'opzione su Maia.

"Se il Barcellona non la eserciterà entro il 30 giugno, i soldi resteranno a noi".

In ogni caso, Barcellona o altrove, Maia sembra destinato a diventare l'ennesimo giovane talento brasiliano che cercherà fortuna in Europa. Stavolta forse ancora prima di debuttare in patria.