Gunnarsdottir e Cantore stendono il Koge: le Juventus Women ai gironi di Champions League

Dopo il pareggio dell'andata le ragazze di Joe Montemurro superano le danesi ai preliminari di Champions League femminile.

La sconfitta del "Parc Olympique Lyonnais" dello scorso 31 marzo aveva lasciato tutti con l'amaro in bocca: sia perché all'andata le Juventus Women erano riuscite a battere il Lione per 2-1, sia perché l'impresa sembrava a un passo.

Non importa: da gare del genere si impara sempre qualcosa. La più importante, forse, riguarda il concetto di "fiducia in se stessi" che le bianconere di Joe Montemurro hanno messo in campo contro il Koge, nel ritorno dei preliminari di Champions League femminile.

Dopo l'1-1 dell'andata le Juve Women si sono presentate al "Moccagatta" di Alessandria con un piglio differente, più autoritario, rischiando solo nel finale.

Perché per il resto della partita non c'è stata praticamente mai storia: le bianconere passano in vantaggio all'11' con il bel colpo di testa di Gunnarsdottir che batte di forza Skiba per l'1-0.

La palla gira senza alcun tipo di problema: fluida, come fluida e armoniosa è la conclusione di Cantore che al 77' scarica un destro imprendibile dopo un'azione personale, fissando il punteggio sul 2-0.

Un risultato importante, cruciale, fondamentale, anche e soprattutto per gli obiettivi delle bianconere di Montemurro, che dopo essere arrivate ai quarti di finale nella scorsa stagione vogliono ripetersi e migliorarsi.

E con una squadra così, con questa voglia, le Juventus Women possono riuscirci: il primo step, comunque, è stato superato con successo, per il secondo anno consecutivo.