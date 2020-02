Günes a Goal: "Europei occasione per la Turchia, vogliamo fare bene"

Il ct della Turchia, Senol Günes, è già proiettato con la mente agli Europei: "Inaugureremo il torneo, non servono delle motivazioni".

La è una delle nazionali che sfideranno l' nel gruppo A dei prossimi Europei itineranti: il match inaugurale del torneo sarà proprio quello dell'Olimpico del 12 giugno tra gli azzurri e i giocatori allenati da Senol Günes.

Il commissario tecnico turco ha parlato in esclusiva ai microfoni di Goal: la sua squadra sarà costretta a spostarsi da a Baku per i successivi match contro e , un viaggio lungo e sacrificante ma da accettare.

"Sfortunatamente l'organizzazione non ci è stata assegnata perché la Turchia aveva fatto richiesta ai tempi di Platini. Non sono state assegnate partite alla Turchia e successivamente hanno diviso le partite in 12 città. Non l'ho trovato molto corretto, ma mi devo adeguare. Altre squadre Visto che la stagione sarà appena terminata i giocatori sentiranno la fatica fisica e mentale. Dovranno competere in Nazionale e viaggiare. Ad esempio noi avremo delle lunghe distanze, ma la Svizzera sta messa peggio di noi. Andremo da Baku a Roma per giocare due partite. La Svizzera giocherà con il Galles a Baku e poi andrà a Roma, poi ritornerà a Baku. E' la prima volta che viene fatto qualcosa del genere, che effetti avrà lo vedremo. Invece di lamentarci lo accettiamo".

La Turchia è pronta per ben figurare agli Europei in un girone ostico ma non impossibile da superare.