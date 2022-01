Guida alla Coppa d’Africa 2022: i gironi, le stelle e il calendario

Pronti via, si comincia! Dopo un lungo percorso - fatto di ostacoli, rinvii e imprevisti - la trentatreesima edizione della Coppa d'Africa è pronta ad aprire il sipario. Questa volta niente cambio di sede: dopo i quattro di fila (Libia 2013 e 2017, Marocco 2015 e Camerun 2019) la competizione continentale si svolgerà regolarmente in Camerun per la seconda volta nella storia – a esattamente cinquant'anni dalla prima – dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Un appuntamento importantissimo per il continente africano, che attende con trepidazione l'evento che mette in palio il titolo di regina calcistica.

Per la seconda edizione di fila e della storia, 24 contendenti si sfideranno per conquistare lo scettro di miglior nazionale del continente nero. Il format prevede 6 gironi da 4 squadre, con le prime due di ogni gruppo che accedono agli ottavi di finale insieme alle 4 migliori terze.

Ai nastri di partenza, la favorita è l’Algeria, campione in carica e reduce dal successo nella Coppa Araba. Alle spalle dei ‘Fennec’ troviamo varie formazioni che vogliono sottrarre lo scettro di miglior nazionale ai nordafricani: dal Senegal di Mané e Koulibaly all’Egitto di Salah, passando per la Costa d’Avorio degli ‘italiani’ Kessié e Boga fino alla sorpresa Mali, tra le possibili outsider.

Le grandi assenti sono il Sudafrica, terzo nel girone C di qualificazione alle spalle di Ghana e Sudan, e la RD Congo, che nonostante continui a rappresentare una certezza del continente a livello di club (con il Mazembe tra le realtà più consolidate a livello nazionale e internazionale) non è riuscita a ottenere il pass per la fase finale della Coppa d'Africa per un punto, con i 9 conquistati nel Gruppo D a fronte dei 10 di Gambia e Gabon.

La Coppa d'Africa 2022 si giocherà in Camerun e vedrà protagoniste varie città del Paese: oltre ai due impianti presenti a Yaoundé, la capitale, le sfide della competizione verranno disputate anche a Douala, Limbe, Bafoussam e Garoua.

La querelle degli ultimi mesi, che ha visto protagonisti i club europei e l’ECA da una parte e la CAF dall’altra si è conclusa un accordo tra le parti, con l’ok della FIFA, per la deroga che ha consentito alle società europee di lasciar partire i calciatori per i ritiri della nazionali entro il 3 gennaio 2021, a meno di una settimana dall’inizio della competizione.

A guidare il palmarès è l'Egitto con 7 vittorie della Coppa d'Africa. Alle spalle troviamo il Camerun con 5, mentre a chiudere il podio c'è il Ghana con 4. Poi via via tutte le altre: Nigeria (3); Costa d'Avorio, RD Congo e Algeria (2); Etiopia, Marocco, Congo, Sudafrica, Sudan, Tunisia e Zambia (1).

GRUPPO A

Nonostante una rosa non super competitiva e all'altezza di altre compagini, il Camerun è inserito tra le nazionali accreditate alla vittoria finale. Una pressione dettata dal ruolo di paese ospitante della competizione e di un palmarès che vede i 'Leoni indomabili' al secondo posto con 5 trionfi alle spalle dell'Egitto. Dietro al Camerun, il Burkina Faso si candida al secondo posto che vale il pass agli ottavi di finale. Capo Verde torna ai nastri di partenza della Coppa d'Africa per la terza volta nella sua storia e lo fa dopo sette anni, mentre la partecipazione rappresenta già un grande traguardo per l'Etiopia, che vanta in rosa per 26 calciatori che militano nel campionato nazionale e soli due convocati che giocano fuori dal Paese.

GRUPPO B

Oltre ad essere tra le favorite per la vittoria finale, il Senegal è il candidato principale alla conquista del primo posto nel Girone B. Trascinati dai vari Mendy, Koulibaly e Mané, sulla carta i 'Leoni della Teranga' non dovrebbero avere particolari problemi nella prima fase della competizione, per poi giocarsi le proprie chance nella fase a eliminazione diretta mettendo in campo tutta la qualità e l'esperienza a livello internazionale. Clima rovente in casa Zimbabwe, con la FIFA che ha minacciato la sospensione dopo la crisi che ha travolto la Federcalcio. Intanto il croato Logarusic è stato esonerato dopo il fallimento della qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: al suo posto c'è Norman Mapeza, ex calciatore e icona del calcio nazionale con alle spalle una lunga carriera in Europa. Aria tutt'altro che tranquilla anche in casa Guinea. Dopo il colpo di stato che ha travolto il Paese, il golpista Mamady Doumbouya ha avvisato i calciatori della nazionale: "O vincete la coppa o restituite i soldi investiti su di voi". La cenerentola del gruppo è il Malawi, alla terza partecipazione. Proprio in vista della fase finale, il rumeno Mario Marinica ha assunto il ruolo di commissario tecnico, oltre a quello di direttore tecnico della nazionale, e guiderà la squadra in Camerun.

GRUPPO C

Iscritto di diritto al gruppo delle favorite alla vittoria finale c'è anche il Marocco di Vahid Halilhodzic. Il bosniaco ha utilizzato il pugno di ferro e ha deciso di mettere il gruppo davanti a tutto, escludendo la stella Ziyech per motivi comportamentali. L'atteggiamento del calciatore del Chelsea non è piaciuto e nonostante la sua caratura tecnica il ct ha preferito lasciarlo a casa. L'assenza dell'ex Ajax pesa, ma non mancano le alternative: da Boufal e El-Nesyri e Louza e Mmaee, Halilhodzic può contare su un gruppo che in cui c'è un permetto mix di qualità e freschezza, grazie ai tanti giovani. Non ci sarà nemmeno Afena-Gyan, che ha rifiutato la convocazione del Ghana e non è partito per il Camerun, preferendo restare a Roma agli ordini di José Mourinho. Le 'Black Stars' hanno cambiato commissario tecnico a pochi mesi dalla competizione: a fine settembre il serbo Milovan Rajevac ha preso il posto di Akonnor. In campo toccherà ancora ai fratelli Ayew prendere in mano le redini della squadra. Fari puntati su Aubameyang: dopo le vicende che hanno portato all'esclusione dall'Arsenal e lo status di fuori rosa, l'ex Milan è chiamato a dare risposte anche in nazionale. Il Gabon si aspetta tanto dalla sua stella, che molto spesso ha deluso per il suo atteggiamento in occasione degli impegni con le 'Pantere'. Dopo aver saltato l'edizione 2019, il Gabon si ripresenta con una gran voglia di essere protagonista: toccherà proprio ad Aubameyang prendersi sulle spalle la nazionale e guidarla in fondo alla competizione. Prima, però, bisogna risolvere qualche problemino interno: la squadra si è rifiutata nei giorni scorsi di salire sull'aereo per il Camerun a causa dei premi non garantiti prima del viaggio verso la sede del torneo. Per le Comore, invece, si tratta della prima partecipazione in assoluto alla fase finale della Coppa d'Africa. Tutto merito di Amir Abdou, marsigliese con doppio passaporto, che da quando ha assunto il ruolo di commissario tecnico ha iniziato una lunga ricerca dei calciatori con origine comorensi per consentire alla nazionale di crescere. Un lungo lavoro che sta dando i frutti, come testimonia proprio la qualificazione tra le migliori 24 del continente e la partecipazione alla Coppa d'Africa.

GRUPPO D

Ai nastri di partenza, la Nigeria rappresenta ancora una volta una delle rose più forti e attrezzate della competizione, nonostante le assenze pesanti di alcuni titolarissimi come Dennis del Watford e Osimhen del Napoli. Le ‘Super Eagles’ devono, però, fare ancora i conti con problemi extra campo, affidandosi all’estro e al talento dei singoli per provare a centrare la vittoria finale. A meno di un mese dal via dal torneo, il tedesco Gernot Rohr è stato esonerato: al suo posto ci sarà Augustine Eguavoen, alla terza esperienza alla guida della Nigeria con un 3° posto in Coppa d’Africa nel 2006. Eguavoen, che nel Mondiale 1994 scese in campo nella sfida tra Italia e Nigeria, sarà sostituito al termine della Coppa d’Africa dal portoghese Peseiro, già nominato prossimo Ct. L’obiettivo della selezione nigeriana è migliorare il terzo posto dell’ultima edizione. La Nigeria dovrà fare grande attenzione all’Egitto di Queiroz. Sulla carta, la formazione nordafricana è meno talentuosa a livello individuale rispetto agli uomini di Eguavoen ma più organizzata e disciplinata tatticamente grazie a una solida base di calciatori che militano nello Zamalek e nell’Al Ahly, due formazioni di spessore a livello nazionale e negli ultimi anni ai vertici anche a livello continentale, oltre a una folta colonia di giocatori che militano in Europa capitanata da Salah. A completare il raggruppamento la Guinea-Bissau, alla terza partecipazione di fila e della storia, e il Sudan. Nonostante la presenza di alcune compagini nazionali nella Champions League Africana, la nazionale sudanese punta su una base solida formata da calciatori che militano proprio nel campionato nazionale, ma che non riescono a far crescere il livello della selezione proprio per la mancanza di un confronto con i movimenti di altri paesi. L’obiettivo degli uomini di Burhan Tia è quello di conquistare il pass per la fase ad eliminazione diretta grazie a un posto tra le migliori terze. Un traguardo che sarebbe già un successo per il Sudan.

GRUPPO E

In pole position sulla griglia di partenza della Coppa d’Africa 2022 c’è senza dubbio l’Algeria. La formazione di Belmadi non ha mai perso nel 2021, con 39 risultati utili di fila, e si presenta in Camerun da campione in carica e fresca vincitrice della Coppa Araba. Una nazionale che prosegue nel segno della continuità con il progetto del ct che prosegue e con tanti calciatori che si ripresentano alla competizione continentale dopo il successo di tre anni fa. A guidare la squadra ci sarà Mahrez, mentre c’è grande attesa per la stella del West Ham Benrahma, autore otto goal e quattro assist con la maglia degli ‘Hammers’ in questa stagione. Torna in Coppa d’Africa dopo 26 anni la Sierra Leone, alla terza partecipazione della storia. La novità è la presenza di Steven Caulker, ex difensore di Tottenham e Liverpool e ora al Gaziantepspor, in Turchia. Dopo aver disputato una gara amichevole con l’Inghilterra e aver difeso i colori della Gran Bretagna ai Giochi Olimpici del 2012, il difensore classe 1991 ha accettato la corte della Sierra Leone ed è pronto a disputare la sua prima Coppa d’Africa in carriera. Prima volta anche per la Guinea Equatoriale, che dopo le due partecipazioni in qualità di paese ospitante, questa volta ha ottenuto il pass per la fase finale attraverso le qualificazioni. Ex colonia spagnola, la nazionale guidata da Juan Micha punta su una folta schiera di calciatori con doppio passaporto cresciuti e formati calcisticamente nella penisola iberica. A contendere il primo posto all’Algeria ci sarà la Costa d’Avorio. Il commissario tecnico Patrice Beaumelle può contare su una squadra ricchissima di talento, in cui spiccano i vari Zaha e Haller, oltre a vari calciatori che militano in Serie A, come Kessié, Akpa-Akpro, Traoré e Boga. Anche in questo caso, proprio come per la Nigeria, è la poca coesione nel gruppo squadra a non convincere, con gli ‘Elefanti’ che si affideranno all’estro dei singoli per provare ad avere la meglio sugli avversari.

GRUPPO F

In termini di costanza, non c’è nessuno come la Tunisia. Le ‘Aquile di Cartagine’ sono alla quindicesima qualificazione consecutiva alla fase finale della Coppa d’Africa. Nonostante le pesanti critiche rivolte al commissario tecnico Mondher Kebaier, la Tunisia è reduce da un buon percorso in Coppa Araba, interrotto sul più bello in finale contro l’Algeria. Tra le novità c’è Hannibal Mejbri, centrocampista classe 2003 con spiccate doti offensive del Manchester United, che farà da contraltare al leggendario capitano Msakni, positivo al Covid a ridosso dell'inizio della competizione ma che proverà fino all'ultimo a disputare la sua settima Coppa d’Africa di fila e a un passo dal record di otto. La selezione di Kebaier dovrà fare molta attenzione al Mali, formazione che ai blocchi di partenza è inserita ancora una volta tra le possibili outsider ma che grazie al cospicuo talento in rosa e una stabilità acquisita negli ultimi tempi sotto la guida del 64enne Magassouba potrebbe creare qualche problema alle squadre favorite. A guidare le “Aquile” i due centrocampisti scuola Red Bull, Samassekou e Haidara, che ora militano rispettivamente nell’Hoffenheim e nel RB Lipsia. La partecipazione rappresenta già un grande traguardo per la Mauritania, alla seconda fase finale di fila e della storia. La federazione continua a puntare sul settore giovanile con la costruzione di nuove strutture e la ricerca di talenti di origine mauritana con l’obiettivo di proseguire il percorso iniziato qualche tempo fa. Il Gambia è la seconda esordiente, insieme alle Comore. La nazionale gambiana sta sfruttando al massimo il momento d’oro di molti calciatori in giro per l’Europa, tra cui quelli che militano in Serie A: sono quattro (e mezzo) gli ‘italiani’ convocati, ovvero Omar Colley della Sampdoria, Darboe della Roma, Barrow del Bologna, Ebrima Colley dello Spezia e Jallow, in prestito agli ungheresi del MOL Fehervar ma di proprietà del L.R. Vicenza. Il Gambia ha pagato le numerose indisponibilità (addirittura 16) per Covid e infortuni a ridosso dell’inizio della competizione, che non hanno permesso alla nazionale di poter giocare amichevoli e prepararsi al meglio a un appuntamento storico.

LE STELLE

Sono tante le stelle pronte a illuminare il palcoscenico della trentatreesima Coppa d’Africa della storia. Nonostante l’assenza dei vari Osimhen e Dennis, la competizione continentale è pronta a regalare lampi di classe grazie ai campioni che si sfideranno in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Tra questi ci sono senza dubbio le stelle del Liverpool Salah e Mané, che proveranno a guidare rispettivamente l’Egitto e il Senegal verso la conquista del titolo. Proprio tra i ‘Leoni della Teranga’ ci sarà Mendy a difendere i pali. Appena sette anni fa, nel 2015, era svincolato: il portiere del Chelsea oggi è tra i migliori al mondo e sarà il titolare del Senegal, a caccia del riscatto dopo la finale persa nell'ultima edizione contro l'Algeria. In casa 'Fennec' fari puntati su Riyad Mahrez, che sarà il punto di riferimento per i compagni con la solita fantasia e qualità tecnica. Nel Marocco, invece, saranno l'ex Inter e ora freccia del PSG Achraf Hakimi e l'attaccante del Siviglia En-Nesyri a dover prendere in mano la squadra.

Con l'assenza di Osimhen, toccherà all'attaccante del Bayern Monaco Choupo-Moting guidare il reparto avanzato della Nigeria insieme a Toko Ekambi del Lione. Tra i 'Leoni Indomabili' fari puntati sul portiere André Onana, che nella prossima stagione difenderà i pali dell'Inter.

Anche dalla Serie A arriva qualche 'pezzo da 90’: su tutti Kalidou Koulibaly, che sarà il leader difensivo del Senegal, e i due centrocampisti del Milan Kessié e Bennacer, pronti a vestire un ruolo da protagonisti rispettivamente con Costa d'Avorio e Algeria. Senza dimenticare André Zambo Anguissa, autentica rivelazione della prima metà di campionato con la maglia del Napoli.

Il Ghana si affida ancora una volta ai fratelli Ayew: se André è volato in Qatar, accettando la corte dell'Al-Sadd, Jordan continua a militare in Premier League, ed esattamente nel Crystal Palace, squadra in cui giocano altri due protagonisti della Coppa d'Africa, Zaha (Costa d'Avorio) e Kouyaté (Senegal).

L'edizione 2022 sarà anche quella di Sebastien Haller, che sta letteralmente trascinando l'Ajax a suon di goal: al momento sono 22 tra Eredivisie (12 con 4 assist in 17 partite) e Champions League (10 nella fase a gironi). L'attaccante giocherà nella Costa d'Avorio accanto a Nicolas Pepé, ex Lille e stella dell'Arsenal tornata a brillare sotto la guida di Arteta.

La Premier è certamente il campionato in cui militano molti dei protagonisti della Coppa d'Africa 2022. Tra questi troviamo anche Naby Keita, centrocampista del Liverpool e faro della Guinea, e Pierre-Emerick Aubameyang, atteso dal riscatto dopo le ultime vicende con l'Arsenal. A questi si aggiungono i vari Iheanacho del Leicester, protagonista con la Nigeria, Elneny dell'Arsenal (Egitto), Bailly del Manchester United (Costa d'Avorio) e Bertrand Traoré, in forza all'Aston Villa e pilastro del Burkina Faso.

CALENDARIO DELLA COPPA D’AFRICA

GRUPPO A

9 gennaio ore 17 Camerun-Burkina Faso

9 gennaio ore 20 Etiopia-Capo Verde

13 gennaio ore 17 Camerun-Etiopia

13 gennaio ore 20 Capo Verde-Burkina Faso

17 gennaio ore 17 Capo Verde-Camerun

17 gennaio ore 17 Burkina Faso-Etiopia

GRUPPO B

10 gennaio ore 14 Senegal-Zimbabwe

10 gennaio ore 17 Guinea-Malawi

14 gennaio ore 14 Senegal-Guinea

14 gennaio ore 17 Malawi-Zimbabwe

18 gennaio ore 17 Malawi-Senegal

18 gennaio ore 17 Zimbabwe-Guinea

GRUPPO C

10 gennaio ore 17 Marocco-Ghana

10 gennaio ore 20 Comore-Gabon

14 gennaio ore 17 Marocco-Comore

14 gennaio ore 20 Gabon-Ghana

18 gennaio ore 20 Gabon-Marocco

18 gennaio ore 20 Ghana-Comore

GRUPPO D

11 gennaio ore 17 Nigeria-Egitto

11 gennaio ore 20 Sudan-Guinea-Bissau

15 gennaio ore 17 Nigeria-Sudan

15 gennaio ore 20 Guinea-Bissau-Egitto

19 gennaio ore 20 Guinea-Bissau-Nigeria

19 gennaio ore 20 Egitto-Sudan

GRUPPO E

11 gennaio ore 14 Algeria-Sierra Leone

12 gennaio ore 20 Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio

16 gennaio ore 17 Costa d'Avorio-Sierra Leone

16 gennaio ore 20 Algeria-Guinea Equatoriale

20 gennaio ore 17 Costa d'Avorio-Algeria

20 gennaio ore 17 Sierra Leone-Guinea Equatoriale

GRUPPO F

12 gennaio ore 14 Tunisia-Mali

12 gennaio ore 20 Mauritania-Gambia

16 gennaio ore 14 Gambia-Mali

16 gennaio ore 17 Tunisia-Mauritania

20 gennaio ore 20 Gambia-Tunisia

20 gennaio ore 20 Mali-Mauritania

OTTAVI DI FINALE COPPA D'AFRICA

23 gennaio ore 17 Seconda gruppo A vs Seconda gruppo C

23 gennaio ore 20 Prima gruppo D vs Terza gruppo B/E/F

24 gennaio ore 17 Seconda gruppo B vs Seconda gruppo F

24 gennaio ore 20 Prima gruppo A vs Terza gruppo C/D/E

25 gennaio ore 17 Prima gruppo B vs Terza gruppo A/C/D

25 gennaio ore 20 Prima gruppo C vs Terza gruppo B/D/F

26 gennaio ore 17 Prima gruppo E vs Seconda gruppo D

26 gennaio ore 20 Prima gruppo F vs Seconda gruppo E

QUARTI DI FINALE COPPA D'AFRICA

29 gennaio ore 17

29 gennaio ore 20

30 gennaio ore 17

30 gennaio ore 20

L'articolo prosegue qui sotto

SEMIFINALI COPPA D'AFRICA

2 febbraio ore 20

3 febbraio ore 20

FINALE 3°-4° POSTO COPPA D'AFRICA

6 febbraio ore 17

FINALE 1°-2° POSTO COPPA D'AFRICA

6 febbraio ore 20