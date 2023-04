Guida con patente revocata, Jankto rifiuta il test antidroga: lo Sparta Praga lo mette fuori squadra

Il centrocampista, fermato senza patente, non ha voluto sottoporsi a test antidroga e visita medica: lo Sparta lo ha messo fuori fino a fine stagione.

Disavventura fuori dal campo per Jakub Jankto. Il centrocampista ceco ex Ascoli, Udinese e Sampdoria è finito fuori squadra allo Sparta Praga, club in cui milita in prestito dal Getafe, dopo essersi reso protagonista al volante di un episodio spiacevole.

Nonostante la revoca della patente, il calciatore classe 1995 si è messo al volante e ha rifiutato prima un test antidroga e poi una visita medica dopo essere risultato negativo ad un alcol-test della polizia locale.

All’indomani della notizia, lo Sparta Praga ha annunciato l’esclusione dalla prima squadra di Jankto fino a data da destinarsi:

“Di comune accordo, Jakub Jankto non parteciperà agli allenamenti con la prima squadra dello Sparta Praga per risolvere la sua situazione personale”.

Alla base dello stop una motivazione chiarita dallo stesso club ceco:

“Il giocatore non è pronto ad adempiere agli obblighi derivanti dal suo contratto professionale e pertanto non è a disposizione dell'allenatore per gli allenamenti”.

Jankto, che in questa stagione ha disputato sedici partite ufficiali, è stato fermato ieri poco dopo mezzogiorno nei pressi dello stadio di Strahov, il centro sportivo dello Sparta Praga.

"Dopo che il conducente ha fermato il veicolo in via Vaníčkova, è arrivata la polizia. Il test dell’alcol è risultato negativo. Tuttavia, il conducente ha rifiutato il successivo test antidroga e ha rifiutato anche una visita medica", ha confermato il portavoce della polizia di Praga Jan Rybanský.

Jankto si è poi seduto a terra qualche secondo per fare una telefonata. Il calciatore ha rivelato di essere senza patente, ritirata circa due mesi fa.

Una notizia assolutamente nuova per il club, che ha deciso di sospendere il calciatore fino al termine della stagione, quando scadrà il prestito dal Getafe. In realtà lo Sparta ha un’opzione per il riscatto ma al momento appare difficile che possa esercitarla.

Al momento non sono chiare le cause che hanno spinto Jankto a rifiutarsi di sottoporsi al doppio test. Quello che invece traspare è la fine della storia d’amore tra lo Sparta Praga e l’ex Ascoli, Udinese e Sampdoria.