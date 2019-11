Guardiola e le voci sulla Juventus: "Avevate informazioni sbagliate"

1-1 a San Siro e ormai a un passo dalla qualificazione. Un pareggio che Pep Guardiola accoglie con serenità, specialmente per quanto accaduto negli ultimi minuti della sfida contro l' : l'espulsione di Bravo e l'entrata in campo di Walker... nel ruolo di portiere.

Il tecnico spagnolo ne parla ai microfoni di 'Sky Sport', dove interviene al termine del match per commentare la battaglia contro la formazione di Gasperini.

"Paura di perdere? Sì. Quando si resta in 10 puoi pensare il peggio. Se ho sostituito volontariamente Ederson (infortunatosi al termine del primo tempo, ndr)? No, ne ho fatte di cazzate da allenatore, ma mai cambiare un portiere... Non si può sottovalutare così una squadra come l'Atalanta".