Guardiola rinnova con il Manchester City: contratto fino al 2023

Il blinda Pep Guardiola e lo fa con un comunicato ufficiale a sorpresa, durante la sosta per le nazionali. L'allenatore spagnolo ha firmato un prolungamento di due anni, che portano la scadenza del contratto al 2023.

Anche Pep Guardiola, sempre al sito del Manchester City, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni dopo la sua firma.

"Da quando sono arrivato al Manchester City mi sono sentito così voluto bene dal club e dalla città, dai giocatori, dallo staff, dai tifosi, dalle persone di Manchester. Da allora abbiamo ottenuto molto insieme, segnato goal, vinto partite e trofei, e siamo tutti molto orgogliosi di quanto fatto.

Avere quel tipo di supporto è la cosa migliore che un manager possa avere. Ho tutto ciò che potrei desiderare per fare bene il mio lavoro e sono onorato dalla fiducia che il proprietario, il presidente, Ferran e Txiki hanno riposto in me per continuare per altri due anni".