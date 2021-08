Alla vigilia del Community Shield contro il Leicester, il tecnico del Manchester City Guardiola ha parlato dell'addio di Messi e del mercato del club.

La separazione tra Lionel Messi e il Barcellona ha scosso il mondo del calcio, oltre che far partire una serie infinita di ipotesi sulla sua prossima destinazione. Tra le più probabili sembrava esserci il Manchester City, allenato dal suo vecchio maestro Pep Guardiola.

Il tecnico catalano, però, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della finale di Community Shield contro il Leicester City, ha spento subito ogni entusiasmo:

"Abbiamo investito molto su Jack Grealish e indosserà il numero 10, perché puntiamo tanto su di lui. Inoltre, pensavamo che Leo sarebbe rimasto al Barcellona. In questo momento, Messi non è nei nostri piani".

Oltre a spegnere questa ipotesi di mercato, Guardiola si sofferma su quanto Messi è riuscito a fare con la maglia del Barcellona:

"Giorno dopo giorno, partita dopo partita, ha realizzato qualcosa di unico. Tutto quello che posso dirgli è grazie mille per aver portato il Barcellona ad un livello straordinario, permettendo a questo club di dominare il mondo per un decennio insieme ai suoi compagni. Gli auguro il meglio per il resto della sua carriera".

Il mercato del City naturalmente non è chiuso e, nonostante l'importante investimento su Grealish, potrebbe arrivare un altro colpo ovvero Harry Kane. Anche per questo giocatore, Guardiola non si nasconde:

"Harry Kane è un attaccante eccezionale, senza dubbio. Siamo interessati, ma è un giocatore del Tottenham. Se non vogliono venderlo non potremo fare nulla, altrimenti proveremo a prenderlo. Siamo pronti ad intavolare una trattativa, così come altri grandi club. Al momento, però sta giocando per il Tottenham: se non vuole negoziare, è finita".

Un City dunque come sempre protagonista sul mercato, che dà la sensazione di non volersi fermare al colpo Grealish ma di cercare altri grandi acquisti per confermarsi in Inghilterra e vincere finalmente la Champions League.