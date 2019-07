Guardiola è in Italia: qualche giorno di relax a Pescara

Pep Guardiola, sogno dei tifosi della Juventus, si trova a Pescara per il matrimonio della figlia di Estiarte. Relax e selfie in spiaggia.

Il suo arrivo sulla panchina della è rimasto solo un sogno di molti tifosi bianconeri, in questi giorni però Pep Guardiola è davvero in . Ma solo per vacanza.

Il tecnico del infatti, come già accaduto qualche anno fa, sta trascorrendo un breve periodo di relax sulle spiagge di . A legarlo alla cittadina abruzzese è l'amicizia con Manuel Estiarte, stella della pallanuoto locale che vinse tutto tra la fine degli anni '80 e l'inizio del '90, oggi assistente di Guardiola al City.

Ieri Guardiola come riporta 'Il Centro', dopo essere arrivato intorno alle ore 12 con un charter, ha fatto il bagno e preso il sole in uno storico stabilimento balneare di Pescara (il Tartarughino) concedendosi per qualche selfie.

Oggi invece l'allenatore spagnolo è stato ospite del matrimonio della figlia di Estiarte, Nicole, che si è sposata all'Abbazia di Santa Maria Arabona di Manoppello.

A dare il benvenuto in Italia al tecnico su Twitter è stata la società del Pescara che ha pubblicato la foto di un elegantissimo Guardiola. Stavolta però il calcio non c'entra: l'Italia per Pep vuol dire solo vacanza.